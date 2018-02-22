Власти США и Южной Кореи определят дату проведения отложенных военных учений до конца марта

Министерство обороны Южной Кореи сообщило во вторник, что к концу следующего месяца объявит о дате проведения отложенных совместных учений с военными Соединенными Штатами. В американском посольстве в Сеуле сообщили о том, что военные маневры, скорее всего, состоятся в апреле, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Japan Times.

Глава оборонного ведомства Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что обсудит со своим американским коллегой Джимом Мэттисом дату совместных учений, которые были отложены из-за Олимпиады с целью избежать напряжённости на полуострове во время проведения игр.

После того, как военные учения Key Resolve и Foal Eagle были перенесены, Пхеньян и Сеул провели свои первые официальные переговоры за более чем два года. Переговоры завершились соглашением двух сторон о том, что КНДР отправит своих спортсменов на Зимние олимпийские игры, а также приостановит ракетные и ядерные испытания.

Сон Ён Му отметил, что межкорейские переговоры были проведены не только в результате отложенных учений. Он добавил, что Север не просил переноса учений за свое участие в Олимпийских играх.

В своем докладе Национальной ассамблее министерство обороны заявило, что вооруженные силы США и Южной Кореи проведут учения, направленные на отработку способностей Сеула по обнаружению и уничтожению запущенных ракет со стороны КНДР. Однако, в докладе не были упомянуты наземные учения Foal Eagle, которые представляют собой серию совместных и полевых упражнений при проведении различного рода спецопераций. Неясно, означает ли это возможные противоречия внутри альянса или это можно расценить как явный реверанс в адрес Пхеньяна. Северная Корея рассматривает учения как репетицию по вторжению в свою страну. Для КНДР ракетные и ядерные испытания в регионе – это защитная мера от действий союзников. Военные США и Южной Кореи, напротив, считают упомянутые учения защитой от потенциальных ракетных и ядерных угроз со стороны Северной Кореи.

В сообщении от 19 февраля, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи раскритиковало власти США, заявив, что страна готова ответить на провокацию, хотя и не против выйти на путь диалога. Ранее Ким Чен Ын пригласил южнокорейского президента на переговоры в Пхеньян. Глава Республики Корея на это ответил, что пока рано думать о встрече, хотя и возложил надежды на проведение совместных визитов в дальнейшем. Таким образом, президенту Мун Джэину приходится балансировать между улучшением взаимоотношений с северным соседом и выстраиванием отношений с США, основным внешнеполитическим союзником Сеула.

Сотрудник посольства США в Сеуле Марк Кнаппер в начале этого месяца сказал, что учения будут проводиться в апреле. Эксперты не уверены, сможет ли южнокорейский президент попросить США отложить совместные учения ещё на некоторое время. Между тем, этот вопрос может проверить на прочность альянс Южной Кореи и США. Также это позволит проверить, способны ли США идти на уступки ради снижения напряжённости на Корейском полуострове.

В течение прошлого года Север провел множество испытательных запусков, в том числе, ракет дальнего действия, которые, по мнению экспертов, способны поразить большую часть США. В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что Север будет "решительно противодействовать любым действиям по преодолению мира и безопасности на Корейском полуострове", добавив, что это "отнюдь не риторическая угроза".

В отдельном комментарии ЦТАК обрушило критику на президента США Дональда Трампа за то, что тот намекнул о возможности проведения военных учений по пресечению ядерных амбиций Пхеньяна. "КНДР полностью готова к диалогу и войне. Армия и народ КНДР полны сил и намерены научить США решительным и беспощадным наказанием", - пишет официальный орган.

Эксперт в межкорейских отношениях из Сеульского университета Дэниел Пинкстон отметил, что, несмотря на "олимпийское наступление" Пхеньяна, КНДР не поступилась своими интересами. "Северная Корея вполне последовательна, - сказал Пинкстон. – Многие "ослеплены" Олимпийскими играми, но они закончатся через неделю. Уже через полгода большинство людей не будут так много думать о прошедшей олимпиаде, и станет еще более понятно, что основные интересы и стратегии игроков мало в чем изменились, если вообще эти изменения имели место", - заключил ученый.