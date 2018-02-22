Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

21 февраля 2018, 12:30
СМИ: Власти США и Тайваня согласовали некоторые взаимные визиты

СМИ: Власти США и Тайваня согласовали некоторые взаимные визиты

Ранее Конгресс США принял на рассмотрение закон, разрешающий поездки американских чиновников на Тайвань

Эксперты отмечают, что встречи на острове между американскими и тайваньскими чиновниками будут проходить в условиях напряженности между властями США и КНР. В частности, данная конфронтация может быть подогрета тем фактом, что вскоре представители военных ведомств Америки и Тайваня проведут совместную конференцию, первую в своем роде за последние 16 лет, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Источники гонконгского издания отмечают, что на данной конференции будут обсуждаться вопросы продажи оружия. Для Тайваня, отстаивающего собственный суверенитет от КНР, данный вопрос является принципиальным. Источник в военном ведомстве островной республики подтвердил накануне, что Тайбэй и Вашингтон еще в прошлом году договорились о проведении таких мероприятий два раза в год, поочередно в США и на Тайване, начиная с этого года.

Китайская сторона считает данные действия провокационными, как и американский закон о стратегии национальной обороны, направленный на укрепление военных связей Вашингтона с Тайбэем. При этом, вскоре планируется принятие другого американского закона, который позволит американским должностным лицам любого уровня посещать остров.

Эксперт Академии общественных наук КНР Ху Бенлян в интервью SCMP отметил, что США "используют Тайвань в качестве инструмента для сдерживания Китая". Он добавил, что действия США и Тайваня неминуемо приведут к увеличению числа китайских военных сил у берегов острова.

Глава Тайваньского научно-исследовательского института Сямэньского университета (провинция Фуцзянь, КНР) Лю Гошен согласился с коллегой и предупредил, что официальные обмены между США и Тайванем, серьезно подорвут стабильность китайско-американских отношений.

Деловой совет США и Тайваня, который организовывал конференции с 2002 года, заявил в начале этого месяца, что надеется на сотрудничество с TW-DIDA (Ассоциацией развития оборонной промышленности Тайваня) по формированию национальной делегации и проведению подготовительных семинаров этой весной. Источник SCMP в военном ведомстве Тайбэя заявил, что конференция должна пройти на Тайване в первой половине этого года. При этом, с его слов, тайваньская сторона сосредоточиться на обеспечении обменов между оборонными предприятиями двух стран, нежели на прямых поставках оружия.

Государственная газета КНР Global Times сообщила в прошлом месяце, что Тайвань и США "заплатят цену за обмены на высоком уровне", если американский закон о визитах вступит в силу. В статье издания отмечается, что решение США продавать оружие Тайваню "нарушило консенсус", достигнутый главами Америки и Китая во Флориде.

Профессор политологии тайбэйского Университета китайской культуры Ван Кун И отметил, что если американский закон будет принят, власти США отправят на остров вместе с высокопоставленными чиновниками и продавцов оружия. Он добавил, что в результате этого на Тайване появится стимул к развитию собственных сфер вооружения и военных технологий, в частности, в области аэрокосмической и военно-информационной безопасности. "Наличие крупных американских поставщиков вооружений на конференции было бы определенным плюсом для нашей политики", - заключил тайваньский политолог.

Напомним, в прошлом году власти США пообещали Тайваню продать вооружение на сумму в 1,42 млрд. долларов. Если сделка состоится, то это будет первая продажа оружия при администрации Трампа.

Метки: визиты, закон, КНР, кризис, оружие, США, Тайвань

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Китай наращивает присутствие в Арктике и АнтарктикеКитай наращивает присутствие в Арктике и Антарктике
вчера, 09:50
Некоторые арктических государства и страны-участницы Договора по Антарктике 1959 года видят в этом непосредственную угрозу стабильности регионов
Китайская армия внедрит технологии искусственного интеллекта в свои атомные подводные лодкиКитайская армия внедрит технологии искусственного интеллекта в свои атомные подводные лодки
20 февраля 2018, 10:40
Оснащение атомных подводных лодок искусственным интеллектом даст Китаю преимущество под водой
Сможет ли Китай совершить "социалистическую модернизацию"?Сможет ли Китай совершить "социалистическую модернизацию"?
19 февраля 2018, 17:10
О совершении социалистической модернизации в 2035 году говорил Си Цзиньпин во время XIX съезда КПК

Последние новости

Аптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинахАптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинах
вчера, 19:10
Новый законопроект опасен для людей, считают эксперты
Дональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружияДональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружия
вчера, 18:30
Как полагают эксперты, данное решение администрация Белого Дома приняла под давлением
Японские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейскийЯпонские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейский
вчера, 17:40
Инцидент произошел в открытых водах Восточно-Китайского моря

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+