СМИ: Власти США и Тайваня согласовали некоторые взаимные визиты

Эксперты отмечают, что встречи на острове между американскими и тайваньскими чиновниками будут проходить в условиях напряженности между властями США и КНР. В частности, данная конфронтация может быть подогрета тем фактом, что вскоре представители военных ведомств Америки и Тайваня проведут совместную конференцию, первую в своем роде за последние 16 лет, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Источники гонконгского издания отмечают, что на данной конференции будут обсуждаться вопросы продажи оружия. Для Тайваня, отстаивающего собственный суверенитет от КНР, данный вопрос является принципиальным. Источник в военном ведомстве островной республики подтвердил накануне, что Тайбэй и Вашингтон еще в прошлом году договорились о проведении таких мероприятий два раза в год, поочередно в США и на Тайване, начиная с этого года.

Китайская сторона считает данные действия провокационными, как и американский закон о стратегии национальной обороны, направленный на укрепление военных связей Вашингтона с Тайбэем. При этом, вскоре планируется принятие другого американского закона, который позволит американским должностным лицам любого уровня посещать остров.

Эксперт Академии общественных наук КНР Ху Бенлян в интервью SCMP отметил, что США "используют Тайвань в качестве инструмента для сдерживания Китая". Он добавил, что действия США и Тайваня неминуемо приведут к увеличению числа китайских военных сил у берегов острова.

Глава Тайваньского научно-исследовательского института Сямэньского университета (провинция Фуцзянь, КНР) Лю Гошен согласился с коллегой и предупредил, что официальные обмены между США и Тайванем, серьезно подорвут стабильность китайско-американских отношений.

Деловой совет США и Тайваня, который организовывал конференции с 2002 года, заявил в начале этого месяца, что надеется на сотрудничество с TW-DIDA (Ассоциацией развития оборонной промышленности Тайваня) по формированию национальной делегации и проведению подготовительных семинаров этой весной. Источник SCMP в военном ведомстве Тайбэя заявил, что конференция должна пройти на Тайване в первой половине этого года. При этом, с его слов, тайваньская сторона сосредоточиться на обеспечении обменов между оборонными предприятиями двух стран, нежели на прямых поставках оружия.

Государственная газета КНР Global Times сообщила в прошлом месяце, что Тайвань и США "заплатят цену за обмены на высоком уровне", если американский закон о визитах вступит в силу. В статье издания отмечается, что решение США продавать оружие Тайваню "нарушило консенсус", достигнутый главами Америки и Китая во Флориде.

Профессор политологии тайбэйского Университета китайской культуры Ван Кун И отметил, что если американский закон будет принят, власти США отправят на остров вместе с высокопоставленными чиновниками и продавцов оружия. Он добавил, что в результате этого на Тайване появится стимул к развитию собственных сфер вооружения и военных технологий, в частности, в области аэрокосмической и военно-информационной безопасности. "Наличие крупных американских поставщиков вооружений на конференции было бы определенным плюсом для нашей политики", - заключил тайваньский политолог.

Напомним, в прошлом году власти США пообещали Тайваню продать вооружение на сумму в 1,42 млрд. долларов. Если сделка состоится, то это будет первая продажа оружия при администрации Трампа.