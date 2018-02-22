Приморские депутаты подвели первые итоги работы ТОР "Михайловский"

Первые результаты деятельности ООО "Русагро-Приморье", являющегося одним из основных резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский", рассмотрел комитет по экономической политике и собственности. Вместе с представителями профильных департаментов администрации края, муниципальной власти и Корпорации развития Дальнего Востока парламентарии обсудили ход реализации проекта по созданию в Михайловском районе свиноводческого кластера, ту отдачу, которую уже сегодня получает Приморье от якорного инвестора, а также социально-экономические и экологические риски, возникающие с появлением в отрасли крупного игрока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как рассказал исполнительный директор ООО "Русагро-Приморье" Андрей Власов, до 2020 года в крае будет построено семь свиноводческих комплексов общей производительностью 77 тыс тонн мяса в живом весе в год. Согласно графику реализации проекта, первыми, в мае этого года, примут "новоселов" племенная ферма и центр племенного свиноводства. Заселение свиноферм начнется в октябре с комплексов "Дубки-1", "Дубки-2" и "Ленинский-1". Запуск еще трех ферм запланирован на март 2019 года. И наконец последним, в июле следующего года, будет введен в эксплуатацию свинокомплекс "Абрамовский-2".

Для обеспечения поголовья кормами "Русагро-Приморье" также построит элеваторный комплекс, в составе которого помимо элеватора предусмотрен комбикормовый завод мощностью до 300 тыс тонн. Сдача этих объектов состоится в сентябре нынешнего и марте будущего годов соответственно. Кроме того, до конца 2018 года будут оборудованы площадки для автотранспортного парка и возведен цех технических фабрикатов для переработки отходов производства, а в феврале 2020 года начнет работать убойное производство.

В рамках инвестпроекта предполагается создание 1555 рабочих мест. Причем основой производственный персонал компания намерена привлекать из Приморья, а его подготовку – проводить на базе Уссурийского агропромышленного колледжа. Первый набор на бюджетные места по специальности "Технолог мяса и мясных продуктов" состоится в этом году.

Как отметил директор департамента по развитию ТОР и СПВ Корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев, на реализацию инвестпроекта резидент ТОР уже направил свыше 9,7 млрд рублей из запланированных 15,8 млрд. В то же время значительный вклад в развитие ТОР вносит и государство, за счет которого создается инфраструктура: электросетевая – строится на средства из федерального бюджета, а возведение автодорог и объектов водоснабжения и водоотведения оплачивает краевой бюджет.

"Главная проблема сегодня состоит в том, что в Михайловском районе, где находится основное производство "Русагро-Приморье", в 2017 году произошло снижение налоговых платежей в местный бюджет, - озвучила тревожную ситуацию, которая волнует местные и краевые власти, а также депутатский корпус, вице-губернатор Татьяна Казанцева. - В результате мы вынуждены были помогать району дотациями, а в этом году из-за нехватки денег на выплату заработной платы – предоставить бюджетный кредит. Мы неоднократно поднимали вопрос, что субподрядчики, занятые на строительстве свиноводческого комплекса, должны выплачивать налоги в бюджеты Приморского края и Михайловского района. Но, несмотря на обещание "Русагро-Приморье" оказать содействие в этом вопросе, ничего не меняется".

Общие расходы края на создание инфрастуктуры ТОР "Михайловский" составляют свыше 2,4 млрд рублей, из них 1,6 млрд заложены в бюджете этого года. При этом планируется, что "Русагро-Приморье" заплатит по итогам 2018 года немногим более 30 млн рублей налоговых платежей: 24,4 млн – в федеральный бюджет, около 1 млн – в региональный, 4,7 млн – в местный.

Еще один вопрос, на котором акцентировали внимание депутаты, - как будет чувствовать себя мелкий и средний бизнес с приход крупного игрока в отрасль и готово ли "Русагро-Приморье" искать пути сотрудничества с местными предпринимателями, оказывать поддержку программам по перепрофилированию фермерских хозяйств, не выдержавших конкуренции с предприятием-гигантом. "Задача крупного бизнеса – найти пути взаимодействия с "малышами", дать им перечень услуг, в которых он нуждается", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

"Выбирая между крупной компанией и местным фермером, который живет селом, мы, конечно же, будем стараться поддерживать местного производителя. Для чего постепенно будем вводить ограничения в процентом объеме предоставления субсидий, - сказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц. - Тем не менее, приход крупного инвестора в отрасль имеет и положительные моменты. Во-первых, в крае появится высокотехнологичное современное производство, которое будет работать с высокопродуктивным селекционным материалом. Во-вторых, только крупный игрок способен не только реализовать программу по импортозамещению (а в прошлом году импорт мяса свинины составил 67 тыс тонн) и закрыть потребности Дальнего Востока и Восточной Сибири, но и "пробить" внешние рынки. В-третьих, проект "Русагро" предусматривает потребление порядка 200 тыс тонн зерна, что должно стабилизировать его цену на рынке".

Много вопросов посвятили депутаты проблемам экологии, однако, как заверил парламентариев представитель якорного инвестора, проектами строительства свинокомплексов предусмотрены все меры экологической безопасности. На каждом из них будут работать станции по переработке навозных стоков с разделением на твердую и жидкую фракции, позволяющие сокращать сроки карантинирования навоза. В твердую фракцию планируется добавляться известь, что поможет снизить окислительные процессы. Для подавления образования запаха будет применяться биодеструктор. "У нас замкнутый цикл производства. Жидкая фракция после карантинирования будет вноситься на поля нашего партнера – АО "Примагро", - отметил Андрей Власов. - Эти технологии опробованы нами в регионах центральной России, пример которых свидетельствует, что неприятных запахов будет значительно меньше, чем пишут в газетах".

Более детально познакомиться с работой ТОР "Михайловская" и ее основным резидентом "Русагро" депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности решили на выездном заседании, которое состоится во втором квартале 2018 года.

"Несмотря на дефицитный бюджет, Приморский край выполняет свои обязательства перед резидентами территорий опережающего развития, - подвел итог заседанию председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко. - В развитие ТОР "Михайловский" вложено около 2,4 млрд краевых средств. Поэтому мы хотим знать, насколько эффективно эти средства расходуются и что взамен получит территория: в виде возврата налогов или более дешевой и качественной продукции. Пока ответов на все вопросы мы не получили, но, думаю, убедили резидента, что нужно приоткрывать двери, работать с местным бизнесом, чтобы вокруг основного инвестора продолжал развиваться малый бизнес, который существует в Приморском крае".