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Экономика

21 февраля 2018, 10:50
"КамАЗ" планирует наладить сборку грузовиков и электрических автобусов в Приморье

"КамАЗ" планирует наладить сборку грузовиков и электрических автобусов в Приморье

Перспективы производства обсуждались на встрече Александра Костенко с Сергеем Афанасьевым

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко встретился с заместителем генерального директора ПАО "КАМАЗ" по Сергеем Афанасьевым. Стороны обсудили перспективу организации в Приморье сборочного производства грузовиков и автобусов российской марки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Представитель КАМАЗа посетил Приморье, чтобы ознакомиться с производственными и инвестиционными возможностями региона. Департамент промышленности Приморья предоставил потенциальному инвестору потребность в технике КАМАЗ в регионе – сегодня на первом этапе муниципалитетам и краевому предприятию "Примтеплоэнерго" требуется около 200 грузовых автомобилей.

Сергею Афанасьеву в Приморье продемонстрировали производственные мощности, которые могу быть задействованы для сборки техники КАМАЗ. Это 25-й центральный автомобильный ремонт в Уссурийске, территория ТОР "Надеждинская". Ещё одной точкой стала площадка размером 6,5 тысяч квадратных метров во Владивостоке – "Соллерс Бусан", где раньше шла сборка автомобилей Land Cruiser Prado. Сейчас эти мощности свободны и готовы к размещению нового производства.

Также делегация посетила дилерский центр КАМАЗ во Владивостоке. Сергей Афанасьев отметил, что этот центр сегодня хорошо окупаем, а значит потребность в этой технике в Приморье есть.

На встрече с Александром Костенко и руководителем представительства Госкорпорации "Ростех" в Приморском крае Александром Полусмаком представитель ПАО "КАМАЗ" также обсудил планы по поставке в регион пробной партии электрических автобусов для того, чтобы проанализировать востребованность такого вида транспорта в крае, и рассмотреть возможность организации в Приморье производства по сборке таких автобусов. 

Напомним, ранее о том, что с руководством КАМАЗа прорабатывается вопрос об открытии в Приморье цеха по сборке автобусов и специализированной техники заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Вопрос о пассажирских перевозках и обновлении автобусного парка поднимался на встрече главы региона с депутатами Думы Владивостока.

Метки: КамАЗ, Ростех, ТОР

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