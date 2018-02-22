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Общество

21 февраля 2018, 11:10
Два ракетоносца Ту-95МС провели успешное воздушное патрулирование над Японским морем

Два ракетоносца Ту-95МС провели успешное воздушное патрулирование над Японским морем

Полёт Ту-95МС длился более 15 часов

Два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС успешно провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. Во время полёта самолёты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Красная звезда".

На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии.

Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

"Наш полёт составил более 15 часов. При этом на протяжении полёта члены экипажа, а это командир воздушного судна, его помощник, штурманы, оператор бортовых средств связи, бортинженер, – все строго выполняли свои обязанности. Именно от качества выполнения каждым своих обязанностей зависят общий успех и выполнение общей задачи", – рассказал командир экипажа Ту-95МС майор Илья Смирнов.

"На модернизированных самолётах Ту-95МС, которые стоят на вооружении дальней авиации, установлены современные навигационные системы, радиотехническое оборудование ближней и дальней навигации, которые позволяют решать задачи штурманского обеспечения полётов с максимальной эффективностью. Никаких затруднений у нас не возникает, в каких бы широтах ни выполнялся наш полёт", – отметил штурман экипажа Ту-95МС капитан Сергей Рыжов.

Метки: Минобороны, Ту95МС

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