Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

21 февраля 2018, 10:40
В Иране обнаружены обломки самолёта, потерпевшего крушение на выходных

В Иране обнаружены обломки самолёта, потерпевшего крушение на выходных

По уточненным данным, в результате трагедии погибли 65 человек

Иранские поисково-спасательные отряды на неделе достигли места крушения самолета, на борту которого находились 65 человек, пишет издание Iran Press. Самолёт авиакомпании Aseman Airlines ATR-72, выполнявший рейсы в пределах страны, в воскресенье в туманную погоду врезался в гору Дена в отдаленном районе южного Ирана, сообщает ЕНВ.

Всего на борту рейса EP3704 находились 59 пассажиров и 6 членов экипажа. Местное телевидение сообщило, что поисковые отряды достигли места катастрофы ещё в понедельник. Информационное агентство "Тасним" процитировало военных, которые заявили, что найти место крушения помогла российская сторона.

Первоначальное число погибших составляло 66 человек, однако уже день спустя агентство IRNA уточнило данные.

Высота горы Дена, где произошло крушение, составляет около 4400 метров. Сообщается, что участок крушения находится на высоте 3500 метров. Государственное радио сообщило, что всего в поисковых операциях участвовали пять вертолетов и пять беспилотных летательных аппаратов. По информации иранского агентства ISNA, к поискам присоединились более 150 альпинистов.

Как сообщило национальное телевидение, место трагедии уже посетил министр транспорта Аббас Ахунди. На кадрах, размещенных на иранских новостных сайтах, г-н Ахунди находится на борту вертолета, участвующего в поиске обломков потерпевшего крушение самолета.

Как сообщило официальное информагентство страны IRNA, в Тегеран уже прибыла делегация французских специалистов в составе семи человек для расследования причин авиакатастрофы. Информацию об этом СМИ предоставил пресс-секретарь Иранской организации гражданской авиации Реза Джафарзаде. Он добавил, что четверо из них являются представителями компании-производителя самолетов ATR.

В иранских средствах массовой информации отмечается, что осуществлению немедленной поисковой операции помешали сильные ветры, которые затруднили облет территории вертолетами и ​​беспилотными летательными аппаратами. Однако, ветер был не единственной причиной. В конце предыдущей – начале текущей недели в горах на юге Ирана также наблюдался густой туман и обильные осадки в виде снега. Об этом также сообщило государственное телевидение.

Соглашение от 2015 года сняло международные санкции в отношении Тегерана в обмен на ограничения по развитию ядерной программы страны. С тех пор иранское правительство начало закупать самолеты и запчасти для них на Западе. На эти цели были выделены средства в размере нескольких миллиардов долларов США.

Представитель авиакомпании Aseman Мохаммад Тагхи Табатабай сообщил государственному телевидению, что все люди на борту рейса EP3704 погибли. 

Метки: Aseman Airlines, ATR-72, Иран, катастрофа

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружияДональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружия
сегодня, 18:30
Как полагают эксперты, данное решение администрация Белого Дома приняла под давлением
Японские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейскийЯпонские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейский
сегодня, 17:40
Инцидент произошел в открытых водах Восточно-Китайского моря
У "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкурентыУ "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкуренты
вчера, 15:40
Цена за кошку в CryptoKitties может составлять до 93,4 миллиона долларов

Последние новости

Аптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинахАптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинах
сегодня, 19:10
Новый законопроект опасен для людей, считают эксперты
Импортозамещение лекарственных препаратов на деятельности частных приморских клиник не скажетсяИмпортозамещение лекарственных препаратов на деятельности частных приморских клиник не скажется
сегодня, 17:20
Частный бизнес не стремится использовать препараты отечественного производства
Криптовалютный мегарегулятор появится в ЯпонииКриптовалютный мегарегулятор появится в Японии
сегодня, 16:10
Соглашение о создании органа подпишут 16 лицензированных правительством криптобирж

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+