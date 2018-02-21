В Иране обнаружены обломки самолёта, потерпевшего крушение на выходных

Иранские поисково-спасательные отряды на неделе достигли места крушения самолета, на борту которого находились 65 человек, пишет издание Iran Press. Самолёт авиакомпании Aseman Airlines ATR-72, выполнявший рейсы в пределах страны, в воскресенье в туманную погоду врезался в гору Дена в отдаленном районе южного Ирана, сообщает ЕНВ.

Всего на борту рейса EP3704 находились 59 пассажиров и 6 членов экипажа. Местное телевидение сообщило, что поисковые отряды достигли места катастрофы ещё в понедельник. Информационное агентство "Тасним" процитировало военных, которые заявили, что найти место крушения помогла российская сторона.

Первоначальное число погибших составляло 66 человек, однако уже день спустя агентство IRNA уточнило данные.

Высота горы Дена, где произошло крушение, составляет около 4400 метров. Сообщается, что участок крушения находится на высоте 3500 метров. Государственное радио сообщило, что всего в поисковых операциях участвовали пять вертолетов и пять беспилотных летательных аппаратов. По информации иранского агентства ISNA, к поискам присоединились более 150 альпинистов.

Как сообщило национальное телевидение, место трагедии уже посетил министр транспорта Аббас Ахунди. На кадрах, размещенных на иранских новостных сайтах, г-н Ахунди находится на борту вертолета, участвующего в поиске обломков потерпевшего крушение самолета.

Как сообщило официальное информагентство страны IRNA, в Тегеран уже прибыла делегация французских специалистов в составе семи человек для расследования причин авиакатастрофы. Информацию об этом СМИ предоставил пресс-секретарь Иранской организации гражданской авиации Реза Джафарзаде. Он добавил, что четверо из них являются представителями компании-производителя самолетов ATR.

В иранских средствах массовой информации отмечается, что осуществлению немедленной поисковой операции помешали сильные ветры, которые затруднили облет территории вертолетами и ​​беспилотными летательными аппаратами. Однако, ветер был не единственной причиной. В конце предыдущей – начале текущей недели в горах на юге Ирана также наблюдался густой туман и обильные осадки в виде снега. Об этом также сообщило государственное телевидение.

Соглашение от 2015 года сняло международные санкции в отношении Тегерана в обмен на ограничения по развитию ядерной программы страны. С тех пор иранское правительство начало закупать самолеты и запчасти для них на Западе. На эти цели были выделены средства в размере нескольких миллиардов долларов США.

Представитель авиакомпании Aseman Мохаммад Тагхи Табатабай сообщил государственному телевидению, что все люди на борту рейса EP3704 погибли.