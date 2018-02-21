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Общество

21 февраля 2018, 10:10
Почта России в Приморском крае сообщила о режиме работы в праздничные дни

Почта России в Приморском крае сообщила о режиме работы в праздничные дни

22 февраля и 7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час

В период февральских и мартовских праздников изменится график работы отделений почтовой связи. В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2018 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. Отделение почтовой связи по ул. Верхнепортовая, д. 2 (ЦО) будет открыто до 21.00, сообщает ЕНВ.

23 февраля и 8 марта 2018 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий.

24 и 25 февраля (суббота и воскресенье), а также 10 и 11 марта (суббота и воскресенье) отделения почтовой связи работают по установленному режиму. В связи с переносом выходных дней 9 марта (пятница) отделения почтовой связи работают по режиму работы субботы. В указанные дни центральное отделение (ЦО) Владивостока будет открыто с 09:00 до 18:00 часов.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Пенсионерам, которые получают по графику пенсию с 8 по 10  числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно. В случае если в день получении пенсии, получатель не находился дома, он имеет право получить пенсию в отделении почтовой связи до 20 числа включительно. При возникновении вопросов необходимо обращаться по телефону в обсуживающее отделение Почты России, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. В остальные дни доставка пенсий и социальных выплат проводится по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

Метки: почта России, праздник

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