Китай наращивает присутствие в Арктике и Антарктике

Ещё в 2013 году Государственное управление по делам туризма КНР выпустило свод правил, который должны соблюдать китайские граждане за рубежом. Там были даже такие указания, как не плевать на улицах и не сидеть долго в общественных туалетах. В противном случае, поведение туристов могло бы вызвать негативные отзывы и "проблемы для имиджа страны". Однако новая версия этого свода содержит еще более нестандартные правила. Там говорится о поведении китайских туристов в Арктике и Антарктике, сообщает ЕНВ.

Как сообщили в китайской Арктической и Антарктической администрации (Chinese Arctic and Antarctic Administration), новые нормы призваны защищать окружающую среду Антарктики и способствовать устойчивому развитию деятельности Китая в регионе. В прошлом году Антарктику посетили 5289 туристов из КНР, что составляет 12% от общего количество приезжих на материк. Следом за китайскими туристами располагаются австралийские путешественники. В Арктике также за прошедшие годы возросло количество китайских туристов. Они преимущественно посещают национальный парк "Русская Арктика" и финскую Лапландию.

Некоторые страны уже всерьез связывают интенсификацию туристической активности КНР на полюсах планеты с планами страны на экспансию данных регионов. Такие мысли уже нередко высказывают представители арктических государств и стран-участниц Договора по Антарктике 1959 года. Отчасти эти доводы верны, поскольку, в соответствии с внешней политикой глобального присутствия КНР, арктический и антарктический векторы рассматриваются властями страны в качестве одних из самых приоритетных.

Китай намерен расширить свою деятельность, поскольку он позиционирует себя как полюсную державу в соответствии со своей внешней политикой глобального присутствия. Еще в 2014 году начальник Государственного управления по делам океанов КНР Лю Цзыюй писал: "Сегодня мы уже стоим на начальной стадии совершенно новой исторической эпохи, стремясь стать силой полярного региона". Его 13-й пятилетний план развития 2016-2020 годов включает в себя крупную программу по изучению полюсных регионов.

"Амбиции Китая на полюсах Земли являются функцией его роста", – отмечает доктор наук из Университета Аделаиды Лю Ненгье. – Китай теперь может достичь самых дальних уголков мира, будь то Арктика, Антарктида, глубоководное морское дно или космос". Он добавил, что экономические интересы являются ключевыми, но есть и геополитические причины. "Остальная часть мира, особенно страны, которые являются приполярными, могут быть обеспокоены тем, что они больше не будут играть ведущую роль в процессе принятия международных решений или, по крайней мере, делать это не так, как было раньше", - отметил эксперт.

Арктические интересы КНР

Лю Ненгье не так дано написал работу, которая вызвала огромный интерес в Китае. Называлась она "Белая книга". Там говорилось о возрастающей роли Китая в Арктике. Автор пишет о том, что хотя Китай планирует соблюдать международный правовой режим в регионе, само его наличие в Арктике может потеснить интересы таких стран, как Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты.

Китай позиционирует себя в качестве важной заинтересованной стороны и как "почти арктическое государство", климат и окружающая среда которого зависят от изменений в северном регионе, пишет Лю Ненгье. Кроме того, Китай хочет принять участие в разработке арктических морских путей. В стране высказываются идеи о создании Полярного шелкового пути, инфраструктура которого свяжет Китай с Африкой и Европой. Пекин стремится реализовать этот проект, потому что он не только поможет сократить путь из Китая в Европу по времени примерно на треть времени, но и существенно обезопасит китайское торговое пароходство, ведь северные маршруты избавлены от присутствия пиратов.

Власти Китая не раз выражали намерение участвовать в разведке и разработке нефтяных, газовых и минеральных месторождений в Арктике, заниматься в регионе выловом рыбы и иных водных биоресурсов, а также развивать туризм на северном полюсе.

Реакция на "Белую книгу" среди арктических государств был различной. Канадские эксперты отнеслись к ней наиболее настороженно. Хотя в "Белой книге" признается суверенитет арктических государств, в ней также говорится, что необходимо соблюдать международное право. "Мы не знаем, каким образом Китай соотносит позиции арктических государств с международным правом", - объясняет позицию страны профессор Университета Лаваля (Квебек, Канада) Фредерик Лассерр.

Наша страна, в целом, положительно отреагировала на возможности расширения влияния Китая в Арктике. Китайская национальная нефтяная корпорация имеет 20-процентную долю в проекте по производству сжиженного природного газа на Ямале в Сибири, и обе страны намерены сотрудничать в развитии железнодорожных и портовых объектов в городе Архангельске. Китай также сотрудничал со скандинавскими государствами, в том числе с Исландией, в вопросе проведения научных исследований.

Следует отметить, что в настоящее время Запад обеспокоен тем, что Китай и Россия активизируют военное сотрудничество в северных широтах. Как заметил новозеландский эксперт, доктор наук в Университете Мэссей Марк Лантней, китайские военно-морские корабли время от времени курсируют вблизи арктических вод. Однако он добавил: "Существует мало признаков того, что Пекин заинтересован в отправке военных судов в Арктику на регулярной основе, тем более, что это, скорее всего, вызовет негативную ответную реакцию со стороны, как России, так и Соединенных Штатов".

Антарктические интересы КНР

Китай также уделяет значительное внимание и антарктическому региону. На континенте работают четыре исследовательские станции КНР. Более того, китайские специалисты возводят пятую станцию, которая, как ожидается, начнет работать в 2022 году.

Напомним, в соответствии с антарктическим договором, подписанным в 1959 году, материк, или хотя бы его существенная часть (за исключением национальных станций) не контролируется ни одной страной мира. Китай является одной из 29 стран-участниц договора с правом совещательного голоса. Одна из целей международного соглашения заключается в том, чтобы сохранить Антарктику демилитаризованной и безъядерной зоной и обеспечить использование ее ресурсов исключительно в мирных целях.

В мае прошлого года правительство Китая опубликовало так называемую "Белую книгу деятельности в Антарктике", в которой основное внимание уделялось научным интересам и интересам сотрудничества с другими государствами по проектам, связанным с окружающей средой и климатом в регионе. Однако в докладе, опубликованном тремя месяцами позднее Австралийским институтом стратегической политики, говорится о случаях несогласованной с другими заинтересованными сторонами деятельности Китая в Антарктике. В частности, институт указывает на территориальные претензии КНР на Южном полюсе и проведение исследований в военных целях. При этом, австралийские специалисты признают, что Китай работает в регионе и в мирных целях тоже, например, совершая разведку залежей полезных ископаемых, углеводородных месторождений и ареалов обитания морских биоресурсов.

Напомним, все территориальные претензии в Антарктике были официально приостановлены в 1961 году с момента вступления в силу Договора. Мадридский протокол 1991 года вообще запретил любую деятельность на континенте, связанную с разработкой минеральных ресурсов, кроме как в целях научных исследований. Данное соглашение может быть пересмотрено только в 2048 году.

Профессор новозеландского Университета Кентербери Энн-Мари Брэди, участвовавшая в написании отчета австралийских коллег, отметила: "Китай должен четко сигнализировать о своих намерениях и стратегических интересах в Антарктике, как это сделали другие государства". По ее словам, в качестве "консультативной нации" Китай имеет право помогать формировать "эволюцию управления регионом". Будучи неарктическим государством и не претендующим на Антарктику официально, Китай, тем не менее, стремится продвинуть свои интересы и на Южном полюсе.

Лю Ненгье считает, что интересы Китая на полюсах Земли существенно отличаются от важнейших внешнеполитических векторов, таких как Тайвань и спорные острова в Южно-Китайском море. Таким образом, по его словам, "китайская дипломатия в полюсных регионах может быть вполне совместимой с иными национальными интересами".