В ТОРе на Чукотке резиденты смогут строить здания и производить компьютеры

В связи с целями государственной программы "Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского края" на территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" предлагается внести дополнительные 16 видов деятельности, сообщает ЕНВ.

В частности, речь идет о производстве текстильных изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также мебели. Кроме того, резиденты чукотского ТОРа смогут заниматься строительством зданий, инженерных сооружений, осуществлять сделки с недвижимым имуществом, производить прочие строительные работы.

Предполагается также, что на Чукотке статус резидента ТОР смогут получить операторы почтовой связи и службы курьерской доставки, туроператоры, архитектурные и инженерно-технические бюро, книжные издательства, кино- и телестудии, а также звукозаписывающие студии. Кроме того, впервые резидентами ТОР "Беринговский" могут стать компании по разработке компьютерного программного обеспечения, а также фирмы, оказывающие консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

На территории опережающего развития разработанными поправками в постановление правительства предусмотрена деятельность по техническим испытаниям, проведению исследований и анализа, научной и технической деятельности, а также учреждения в области образования, искусства и досуга.

В настоящее время большинство резидентов ТОР "Беринговский" работают в области машиностроения. Внедрение новых отраслей прежде всего позволит реализовывать инвестиционные проекты малому и среднему бизнесу в сфере туризма, а также с целью решения задач социального развития, обеспечения доступным жильем жителей Чукотского автономного округа и трудовыми ресурсами.

Отметим, что реализация таких приоритетных отраслей территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский", как добыча полезных ископаемых, производство продуктов питания, добыча и переработка рыбы обеспечение электрической энергией, газом и паром позволила привлечь 24 резидента с общим объемом инвестиций 15,4 млрд. руб., созданием 1 191 рабочего места.