На акватории Амурского залива спасатели обнаружили спаянные трещины

20 февраля спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели рейд на акватории Амурского залива. В ходе патрулирования было установлено, что в районе железнодорожных станций "Вторая речка" и "Чайка" по направлению к мысу Песчаный образовались спаянные трещины на расстоянии 400 метров от берега и более. Наблюдается торошение, сообщает ЕНВ.

По словам спасателей на момент проведения рейда на акватории находились рыбаки. Некоторые из них выехали на лёд на автомобилях.

Спасатели предупреждают, что выезд автотранспорта на лёд в крае категорически запрещён.

Рыбакам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

"Если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения "112". Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен", - напимнили в поисково-спасательной службе Приморского края.

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся "01" и "101". Вызвать пожарных с городского телефона можно по номерам "01" или "101", а с мобильного телефона – с помощью единого номера "101".