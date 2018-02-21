Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

20 февраля 2018, 21:20
На акватории Амурского залива спасатели обнаружили спаянные трещины
На акватории Амурского залива спасатели обнаружили спаянные трещины
На акватории Амурского залива спасатели обнаружили спаянные трещины

На акватории Амурского залива спасатели обнаружили спаянные трещины

Трещины появились в районе железнодорожных станций "Вторая речка" и "Чайка"

20 февраля спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели рейд на акватории Амурского залива. В ходе патрулирования было установлено, что в районе железнодорожных станций "Вторая речка" и "Чайка" по направлению к мысу Песчаный образовались спаянные трещины на расстоянии 400 метров от берега и более. Наблюдается торошение, сообщает ЕНВ.

По словам спасателей на момент проведения рейда на акватории находились рыбаки. Некоторые из них выехали на лёд на автомобилях.

Спасатели предупреждают, что выезд автотранспорта на лёд в крае категорически запрещён.

Рыбакам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

"Если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения "112". Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен", - напимнили в поисково-спасательной службе Приморского края.

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся "01" и "101". Вызвать пожарных с городского телефона можно по номерам "01" или "101", а с мобильного телефона – с помощью единого номера "101".

Метки: поисково-спасательная служба, трещина

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Владивосток-Сочи"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Владивосток-Сочи
вчера, 20:00
Прямой рейс будет стоить 14 550 рублей в одну сторону
Митинг в поддержку "Радиоприбора" пройдет во ВладивостокеМитинг в поддержку "Радиоприбора" пройдет во Владивостоке
вчера, 18:20
Поможет ли ЛДПР убыточному предприятию?
Корабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противникаКорабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника
вчера, 17:00
Роль условного противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ

Последние новости

Виталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства ВладивостокаВиталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства Владивостока
вчера, 17:10
Глава города обсудил проблему ЖКХ с представителями ТСЖ и управляющими компаниями
У "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкурентыУ "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкуренты
вчера, 15:40
Цена за кошку в CryptoKitties может составлять до 93,4 миллиона долларов
В Приморье запустили серийное производство кроссовера Mazda CX-9В Приморье запустили серийное производство кроссовера Mazda CX-9
вчера, 15:20
Кроссоверы будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+