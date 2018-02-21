"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Владивосток-Сочи

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 26 марта открывает новый регулярный рейс по направлению Владивосток-Красноярск-Сочи и обратно. Рейсы будут выполняться раз в неделю, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Теперь жители Дальнего Востока и Сибири смогут отправиться в Сочи с минимальной потерей времени: время полета сократилось на три часа. Рейс У6-135 Владивосток-Красноярск-Сочи будет выполняться по понедельникам, обратный рейс У6-136 - по воскресеньям. Стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток-Красноярск - от 14000 руб., Владивосток – Сочи - от 14550 руб., Красноярск-Сочи - от 10250 руб. в одну сторону. Напомним, что до 25 февраля направления из Владивостока и Красноярска в Сочи участвуют в распродаже авиакомпании "Билеты в лето".

Сочи – всесезонный курорт, где снежные шапки гор соседствуют с бирюзовым морем. В зависимости от времени года при посещении Сочи стоит подняться на одну из горных вершин, искупаться в море, посетить водопады на реке Агура, прогуляться в дендропарке, забраться на самый длинный навесной мост. Приятные воспоминания оставит обед с видом на горы в шале и фотография с йети на высоте 2320 метров. Особого внимания заслуживают поющий фонтан и олимпийские объекты, которые видно даже из иллюминатора самолета. Детям будет интересно увидеть многообразие нашей страны в парке "Моя Россия" и развлечься с космическим масштабом в комплексе "Галактика".

Билеты уже в продаже, приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы "Крылья".

Ранее сообщалось, что компания "Уральские авиалинии" с 24 марта запускает регулярный рейс по маршруту Хабаровск - Иркутск - Сочи. Вылет рейса У6-160 из Хабаровска по четвергам, обратно - У6-159 – по средам.