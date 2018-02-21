Митинг в поддержку "Радиоприбора" пройдет во Владивостоке

23 февраля, в День защитника отечества, Приморское отделение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) проведет очередной митинг в поддержку сотрудников "Радиоприбора". Насколько необходимо возобновлять деятельность "Радиоприбора" и как могут повлиять митинги на выплату зарплат, ЕНВ рассказали приморские эксперты.

ЛДПР: "Верните долги и дайте рабочие места"

Как и два года подряд до этого, в митинге ЛДПР примут участие сотрудники одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока "Радиоприбор", руководство которого с августа 2015 года не может закрыть перед сотрудниками долги по заработной плате.

На привокзальной площади перед пришедшими, помимо депутатов, активистов и ветеранов партии, выступят сотрудники многострадального завода "Радиоприбор", которые расскажут о ситуации на заводе на данный момент. Также специально для участия в митинге из Москвы планирует прилететь депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Андрейченко. Об этом ЕНВ рассказал депутат Законодательного Собрания от фракции ЛДПР Николай Селюк, пояснив, с какой именно целью проводится митинг:

"Мы апеллируем двумя требованиями. Первое, это выплата долгов сотрудникам предприятия. С этой точки зрения, положительная тенденция очевидна. Как только мы анонсируем о митинге, так сразу инициативная группа сообщает о выплатах, которые поступают на карты обманутым рабочим. Пусть разово, по 10-15 тысяч, но это уже результат. Второе, мы добиваемся возобновления деятельности предприятия "Радиоприбор".

Николай Селюк подчеркнул, что в возвращении предприятию работоспособности заинтересованы все, в том числе, и краевые власти. "Мы за то, чтобы люди получали стабильную зарплату, дети ходили в садик, жизнь вошла в нормальное русло. Скажем так, это вопрос социальный. Что касается митинга, с каждым годом людей, принимающих в нем участие, становится все больше. В рамках мероприятия выступят представители нового управляющего состава "Радиоприбора". Решать вопрос нужно комплексно. Уверен, что данное предприятие нам необходимо. В условиях развития оборонной промышленности в стране, "Радиоприбор" имеет достаточно большие перспективы. Не превращать же его в торговый центр. Поэтому, наша партия намерена проводить митинги до тех пор, пока люди не скажут, что все хорошо и не отпадет в этом надобность", - пояснил депутат.

Коротко о главном

Количество работников приморского завода "Радиоприбор" планомерно приближается к расчетной численности. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе концерна "РТИ" ("Концерн Радиотехнические и информационные системы АФК "Система"), который занимается финансовым оздоровлением предприятия.

"На сегодняшний день в штат производственного комплекса "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова" (ДМЗ) во Владивостоке, основой которого стала производственная база ОАО "Радиоприбор", приняты около 370 человек. 97% из них – бывшие работники этого предприятия", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за сложной финансовой ситуации, возникшей в 2014 году, "Радиоприбор" оказался на грани банкротства. Уволены оказались около тысячи человек, а общая задолженность "Радиоприбора" по заработной плате перед заводчанами составляет на сегодня 488,5 млн. рублей.

Фигурант нескольких уголовных дел – бывший директор завода "Радиоприбор" Михаил Харченко находился под домашним арестом до 18 февраля текущего года. По данным следствия, руководство предприятия в марте 2014 года заключало заведомо невыгодные сделки по поставке оборудования и продаже объектов недвижимости по заниженной цене.

Помимо дела о злоупотреблении полномочиями в суде идет процесс о невыплате зарплаты и сокрытии десятков миллионов рублей, предназначенных для выплаты взысканий по налогам. По версии следствия, Харченко, будучи гендиректором завода, с июня 2015-го по февраль 2016 года не выплачивал зарплату 1181 работнику предприятия, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 219 миллионов рублей. При этом, как отмечает Генпрокуратура, на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы.

Пресс-служба предприятия приводит слова генерального директора АО "РТИ" Максима Кузюка: "Во взаимодействии с главой Приморского края мы выработали единую стратегию по спасению "Радиоприбора" и создали на его мощностях обособленный филиал Дубненского машиностроительного завода. Дело в том, что подмосковное предприятие "РТИ" – основной заказчик продукции приморского завода. Комплексно оценив ситуацию, мы пришли к выводу, что при должном подходе сможем восстановить уникальное производство и сохранить высококвалифицированные кадры".

Акция имеет политическую подоплеку?

Насколько необходимо возобновлять деятельность "Радиоприбора" и как могут повлиять митинги на выплату зарплат, рассказали приморские эксперты.

Депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Новиков признался, что для того, чтобы понимать целесообразность возобновления деятельности предприятия "Радиоприбор", поверхностных знаний в сложившейся экономической ситуации завода недостаточно. "Я не вникал в экономическую составляющую "Радиоприбора", информацию, как и многие другие, получал из СМИ. Однако, думаю митинги наших коллег достаточно тесно связаны с политической ситуацией в России, касающейся грядущих выборов президента Российской Федерации. На мой взгляд, проблемы с долгами предприятия должен решать не краевой бюджет, а собственник. Тот, кто эту задолженность и создал. Логично предположить, что активы, принадлежащие собственнику, должны быть проданы и полученными средствами необходимо компенсировать долги сотрудникам "Радиоприбора".

Директор Центра социальных инноваций "Черный куб", политолог Юрий Коломейцев уточнил, что после распада СССР в течение 20 лет предприятие было заведомо убыточное: "Я все удивлялся, почему завод раньше не закрыли, ведь ясно было, что предприятие не рентабельное. Сейчас все действия, которые предпринимает партия ЛДПР совместно с администрацией, нужных результатов не принесут, на мой взгляд. Безусловно, очень жалко пострадавших людей. Но когда 20 лет спасают завод, у которого нет заказов, вместо того, чтобы эти же деньги направить на то, чтобы переучить людей и перевести их на другое производство, возникают вопросы – а есть ли зерно рациональности в таких мероприятиях?"

Политолог отметил, что за пределами Владивостока на "Радиоприбор" всем глубоко наплевать. "Митинги ЛДПР, безусловно, политизированы. Создавая некое "движение" по спасению завода, партия вполне может рассчитывать на полторы тысячи дополнительных голосов бывших сотрудников предприятия. Я не говорю, что это плохо, но действия эти не бескорыстны, они связаны с определенным пиаром партии", - прокомментировал Юрий Коломейцев.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Андрейченко высказывает противоположную точку зрения, заявляя, что позиция партии обусловлена самой идеей: "нужность" "Радиоприбора" краю и стране – очевидна: "В России всего два завода, выпускающих такую продукцию. У "Радиоприбора" выбраковка всегда шла гораздо меньше, чем у конкурента. Я думаю, что оборонное предприятие нашей стране и региону в частности просто необходимо и спрос на продукцию стабилен", - говорит депутат.

Он рассказал, также, что на митинге привлекается внимание не только к долгам, но и к внутренним проблемам предприятия. "Помимо всего, существуют проблемы с конкурсными управляющими. Эти товарищи в другом регионе уже "завалили" предприятие, и приехали "управлять" к нам. Специалисты, как говориться по банкротству предприятий, такие нам не нужны. Первый митинг способствовал тому, что эти внешние управленцы уехали не "солоно хлебавши". Теперь возникла другая проблема – в быстрой смене внешних управляющих. Уже сменился третий человек. С этим тоже нужно что-то делать".

Депутат пояснил, что погашение долгов сотрудникам идет частично из регионального бюджета, частично из средств, полученных с распродажи имущества принадлежащего непосредственно заводу. "Речь идет не о самом заводском комплексе, а о том имуществе, которое ему принадлежит. Например, санаторный комплекс, или отдельные помещения, расположенные во Владивостоке. То есть, то, что можно продать единым лотом", - заключил Андрей Андрейченко.