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Политика

20 февраля 2018, 17:10
Виталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства Владивостока

Виталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства Владивостока

Глава города обсудил проблему ЖКХ с представителями ТСЖ и управляющими компаниями

Административно-территориальные управления (АТУ) Владивостока могут получить больше полномочий для оперативного решения городских проблем. Эта тема обсуждалась на днях на встрече главы города Виталия Веркеенко с представителями ТСЖ и управляющих компаний Владивостока, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администации города Владивостока.

Состояние и содержание многоквартирных домов, благоустройство городских дворов и улиц стало главной темой встречи главы Владивостока и представителей советов жильцов. Они поднимали вопросы засилья гаражей на придомовых территориях, уборки мусора, отсутствия в городе урн и скамеек, освещения придомовых территорий, использования внутриквартальных дорог как дорог общего пользования. Говорили и об отсутствии тротуаров и пешеходных переходов на некоторых трассах, общественных туалетов, зон отдыха и других насущных проблемах городского хозяйства.

Глава Владивостока отметил, город накопил большое количество проблем, их решение порой упирается в нехватку внимания, времени, бюджета или полномочий.

"Большинство вопросов так или иначе касается городского хозяйства и благоустройства. Многие из них имеют давнюю историю. В капитальном ремонте нуждается большая часть подпорных стен и лестниц (а их более тысячи во Владивостоке), более 500 многоквартирных домов, общая сумма исполнительных производств по ним превышает 2,5 миллиарда рублей. Нужно приводить в порядок дороги, расшивать транспортную сеть города, модернизировать инженерные сети, проводить благоустройство и т. д. Мы работаем над этим, стараемся комплексно, чтобы решить сразу несколько задач одновременно. Но я прекрасно понимаю, что порой необходимы оперативные, точечные решения", – отметил Виталий Веркеенко.

В этом плане с небольшими задачами быстрее справятся районные управления, если передать им часть полномочий, подкрепленных финансированием, считает глава Владивостока.

"На местах всегда виднее, лучше знают о проблемах и быстрее могут устранить. Ведь порой не требуются долгосрочные программы, достаточно просто поставить знак дорожного движения, отрегулировать работу светофора, приварить сломанные ограждения, убрать и поставить скамейки, чтобы жизнь в городе стала комфортнее. Мы рассматриваем вариант передачи части полномочий на уровень АТУ, административно-территориальных управлений Владивостока, для того чтобы не запускать каждый вопрос в длинные "коридоры власти" и оперативнее решать городские проблемы", – подчеркнул глава города.

Для этих целей на базе АТУ могут быть созданы мобильные бригады, добавил Виталий Веркеенко. Кроме того, часть вышеназванной повестки могут закрыть ТОСы – территориальные общественные самоуправления. По мнению главы Владивостока, они могут стать локомотивом благоустройства Владивостока.

"Жителям зачастую виднее, что и каким образом нужно благоустроить в городе в первую очередь, именно поэтому мы начали программу развития ТОСов – территориальных общественных самоуправлений. Это эффективная форма социального партнерства между населением и властью, на мой взгляд, оптимальный формат, в котором люди могут реализовать свою волю через непосредственное управление частью городской территории. Надеюсь, что жители откликнутся на нашу инициативу, создадут инициативные группы, и ТОСы станут локомотивом быстрого и эффективного благоустройства и развития придомовых территорий, а в конечном счете и по совокупности – приведут к созданию комфортного Владивостока", – отметил Виталий Веркеенко.

Метки: благоустройство, ЖКХ, ТОС

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