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Общество

20 февраля 2018, 17:00
Корабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника

Корабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника

Роль условного противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ

Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" в ходе отработки элементов  второй курсовой задачи (К-2) успешно решили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает ЕНВ.

На полигонах боевой подготовки в Японском море экипажи кораблей во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ осуществили противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Роль условного противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

В ходе выполнения противолодочных задач экипажи вертолетов Ка-27ПЛ обнаружили подводную лодку и передали её координаты кораблям. Получив и обработав информацию экипажи БПК, каждый в своём секторе, осуществили комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После этого БПК условно провели противолодочные торпедные стрельбы и фактически выполнили стрельбу реактивными глубинными бомбами.

Ранее экипажи БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" успешно поразили артиллерией морские и воздушные цели. Кроме того, были отработаны задачи по плаванию в узкости, проведены различные частные учения и тренировки.

Метки: подлодка, ТОФ, учения

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