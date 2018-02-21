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В мире

20 февраля 2018, 15:40
У "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкуренты

У "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкуренты

Цена за кошку в CryptoKitties может составлять до 93,4 миллиона долларов

Игра, в которой пользователи за настоящие деньги покупают и продают электронных кошек, сегодня в мире пользуется большой популярностью. Более того, по этой игре пользователь может понять процесс работы технологии блокчейн. Однако, у CryptoKitties появляются конкуренты, способные занять эту нишу. В этих новых играх люди могут разводить зомби, покупать страны и "раскручивать" свою знаменитость, сообщает ЕНВ.

Согласно данным DappRadar, на прошлой неделе зафиксировано распространение 10 миллионов долларов в криптовалюте в играх. "Если 2017 год стал годом ICO на Ethereum, то 2018 год является годом криптограмм", - заявил разработчик Ethereum Юрий Матиас.

Хотя CryptoKitties, по-прежнему, является самой успешной игрой по количеству транзакций, она заметно сбавила свои позиции с момента ее пика в декабре. Ниже представляем список популярных криптоигр, способных потеснить с лидирующих позиций "криптокотиков".

1. CryptCountries

Эта игра сейчас привлекает всё большее внимание к себе, в ней пользователь может покупать целые страны. Плавный интерфейс и высокая прибыльность ставят CryptCountries в список лучших криптоигр. Основой программы является настольная игра Classic Risk. В ней вы можете добиться мирового господства на блокчейне, получая выгоду от игровых сделок.

По показателям прибыли игра уже многократно обгоняет CryptoKitties. В настоящее время самой дорогой страной является Япония, которая стоит 709 эфиров, а это более 658 тысяч долларов США в соответствии с текущим курсом.

2. Crypto-All Stars


Crypto-All Stars в будущем должен стать настоящим хитом, несмотря на то, что в настоящее время игра занимает второе место по объему инвестиций. Если вы давно хотели купить себе звезду на небе, тогда эта игра для вас.

Crypto-All Stars работает аналогично CryptCountries: участники торгов могут купить лот у текущего владельца на аукционе. Однако, если пользователь может подтвердить себя как один из участников Crypto-All Stars, этот пользователь может получить бонус в размере 50 процентов от всех сборов, полученных от сделок.

3. CryptoCelebrities


В этой игре вы тоже можете покупать звёзд, только уже шоу-бизнеса. Вы можете покупать знаменитостей, развивая их. Любопытно, но эта игра является основным конкурентом Crypto-All Stars.

CryptoCelebrities позволяет вам торговать самыми известными именами, такими как, Леонардо ДиКаприо, Владимир Путин и др. На данный момент самые дорогие лоты игры – создатель Ethereum Виталик Бутерин, президент США Дональд Трамп и основатель Telsa и SpaceX Элон Маск. Стоимость карточки Виталина Бутерина составляется более 142 тысяч долларов в криптовалюте. В списке знаменитостей есть также создатель биткойна Сатоши Накамото, который стоит 116 030 долларов в эфире.

4. EtherBots


Вероятно, это самая близкая игра к CryptoKitties по дизайну. Она позволяет пользователям приобретать "ящики" для создания настраиваемых роботов, которые затем могут быть куплены и проданы на рынке. Кроме того, в EtherBots имеется конкурентное поле, игроки могут сражаться друг с другом в поединках и турнирах. Многие считают, что данная игра станет более популярной, чем другие.

Метки: криптовалюта, криптокотики

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