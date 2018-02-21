В Приморье запустили серийное производство кроссовера Mazda CX-9

ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" запустило серийное производство новой модели – большого семиместного кроссовера Mazda CX-9. Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке на совместном предприятии компаний Mazda Motor Corporation и ПАО "СОЛЛЕРС", где уже выпускаются кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу SOLLERS.

Компания "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" входит в состав предприятий глобальной сети Mazda, расположенных по всему миру. В рамках подготовки производственной площадки к выпуску нового кроссовера на заводе "МАЗДА СОЛЛЕРС" во Владивостоке совместно российскими и японскими специалистами была проведена модернизация оборудования сборочной и тестовой линий, а также оборудования, используемого в целях обеспечения процессов внутренней логистики предприятия.

В соответсвии с мировыми стандартами Mazda, линия оснащена современным оборудованием, которое позволяет производить сборку и последующие тесты трех различных моделей автомобилей, задавая разные параметры при помощи встроенного програмного обеспечения. На этапе внедрения новой модели были разработаны, интегрированы и протестированы новые программы для оборудования.

Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО "СОЛЛЕРС" (Россия), созданное на принципах партнерства 50/50. Сейчас предприятие выпускает три модели автомобилей Mazda: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6. Компания "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" является единсвенным представителем производственных предприятий глобальной сети Mazda в России. Инвестиционный проект компании "МАЗДА СОЛЛЕРС", предполагающий создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G в рамках ТОР "Надеждинская", является частью долгосрочной инвестиционной стратегии компании в регионе. На данный момент ведется строительство завода двигателей. В этом году запланирован набор персонала для нового производства, будет создано более 150 новых рабочих мест.

Также инженерами "МАЗДА СОЛЛЕРС" были внесены изменения в технологические процессы сборки. В соответсвии с габаритами кузова новой Mazda CX-9, которые значительно превышают размеры выпускаемых на предприятии кроссоверов Mazda CX-5 и седанов Mazda6, были модернизированы сборочные лифты и манипуляторы.

Все операторы своевременно прошли обучение новым сборочным операциям, инспекции, аудиту, работе с новым и доработанным оборудованием. Наличие у предприятия собственного учебного центра позволяет подготавливать и реализовывать специальные учебные программы для производственного персонала, построенные с учетом опыта японских коллег. Также для специалистов "МАЗДА СОЛЛЕРС" организуются регулярные стажировки на заводе Mazda в Японии.

Автомобиль Mazda CX-9 будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах цветовых решений. Все кроссоверы Mazda CX-9 будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, SKYACTIV-G 2.5T (231 л.с) и автоматической коробкой передач. Новый двигатель делает Mazda CX-9 одним из самых экономичных представителей своего сегмента.

В комплектации Supreme оснащение включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаную обивку салона, навигатор, камеру заднего вида, обогрев сидений первых двух рядов, проекционный экран под лобовым стеклом и кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Топовая комплектация Exclusive имеет адаптивные фары, а также дополнительные функции – системы контроля рядности и слепых зон, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. В автомобиле использованы улучшенные звукоизолирующие и шумопоглощающие технологии, которые делают поездку тихой и комфортной. В Mazda CX-9 нового поколения расширен набор решений из гаммы технологий активной безопасности i-ACTIVSENSE.

"В прошлом году российский автомобильный рынок показал положительную динамику – спрос на новые автомобили среди потребителей увеличился. Такая рыночная конъюнктура позволила расширить модельный ряд автомобилей Mazda, выпускаемых в рамках совместного предприятия "МАЗДА СОЛЛЕРС". Сегодня мы запускаем серийное производство Mazda CX-9, выходя на принципиально новый уровень сегмента SUV, который является одним из самых быстрорастущих сегментов российского автомобильного рынка. Запуск новой модели – это один из этапов развития нашей производственной площадки. В данный момент мы ведем строительство двигательного завода. Планов и задач много и мы стремимся к максимальной реализации потенциала нашего производственного комплекса", – прокомментировал генеральный директор "МАЗДА СОЛЛЕРС" Дмитрий Кудинов.