Блокчейн-технологии внедрят в различные сферы жизни

Пока в Южной Корее запрещают анонимную крипто-торговлю, другие страны Азии – наоборот – поддерживают блокчейн технологии. Эксперты со всего мира говорят о том, что криптотехнологии способны изменить различные сферы общественной жизни, например, избирательный процесс или систему оказанию госуслуг, сообщает ЕНВ.

Несмотря на то, что биткойн в последнее время подвергается ряду испытаний, эксперты говорят, что система блокчейн находится в периоде своего расцвета. Так, наряду с вводимыми ограничениями в некоторых странах мира, мы видим, что многие правительства, наоборот, считают, что технология блокчейна, лежащая в основе биткойна, может быть адаптирована под развитие различных сфер общества.

По сути, блокчейн представляет собой цифровой регистр – постоянно растущий список записей, называемых блоками. Данные в любом блоке не могут быть изменены без внесения корректировок во все последующие блоки, таким образом, технология защищена от мошенничества. Именно это качество блокчейн-технологий позволяет экспертам надеяться на то, что подобный механизм в ближайшее время может быть реализован и вне финансового сектора.

"Корни технологии блокчейн растут из далекого прошлого, - отмечает генеральный директор "Центра Блокчейн Технологий Дальний Восток" Михаил Чупрынин. – Еще в 90-х годах были защищенные распределенные реестры. Однако, в 2009 году был выпущен один из примеров блокчейн-технологий в виде биткойна, и он был настолько удачным и продуманным, что за прошедшее время криптовалюта показала себя с самой лучшей стороны. Его разрабатывали американские специалисты, в том числе, финансовые аналитики. Все говорит о том, что биткойн создавали специально в качестве актива, свободного от регулирования государством", - рассказал эксперт.

В то же время, государственные органы многих азиатских стран стараются не поставить "негосударственный актив" под свой контроль, а, скорее изучить опыт технологии блокчейн. Так, например, в Сингапуре уполномоченные органы денежно-кредитного регулирования не так давно начали широкомасштабные исследования по изучению блокчейна. Власти Гонконга даже намерены сформировать некую торговую сеть на основе блокчейн технологий, которую они пообещали развернуть в начале следующего года. Как передает китайское издание South China Morning Post, в индонезийском центробанке также не видят в технологии блокчейн ничего плохого. Представители финансового регулятора страны считают, что ее можно использовать в различных секторах. Вместе с тем, власти Малайзии стремятся разработать глобальные стандарты блокчейна, прогнозируя, что данная технология будет широко использоваться к 2025 году. В Австралии федеральное правительство уже инвестирует в блокчейн технологии. Так, недавно власти страны выделили $6,9 млн. в проект компании Perth Power Ledger, предполагающий обмен энергии между домами в периоды ее избытка или нехватки. Даже в самой Южной Корее, недавно министр науки и технологий заявлял, что блокчейн следует рассматривать совершенно отдельно от "нестабильной торговой сферы".

Старший консультант по исследованиям в Государственном объединении научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) Роб Хэнсон рассказал, что блокчейн, по сути, является инструментом борьбы с мошенничеством. "Это технология, позволяющая любому регистрировать транзакции таким образом, чтобы каждый мог видеть и доверять. Для правительств очевидными областями, на которых следует сосредоточиться, являются те, где они будут производить наибольшее общественное благо", - отметил австралийский эксперт.

По словам руководителя отдела корпоративного маркетинга в Infinity Blockchain Labs (Хошимин, Вьетнам) Николь Нгуен, ключевой областью, в которой может быть применена технология блокчейн – это здравоохранение. Как отметила эксперт, правительство страны уже сегодня заинтересовано в том, чтобы разработать систему записи в государственные медучреждения. Технология Blockchain также может быть использована для повышения прозрачности и эффективности цепочки поставок и ускорения международных платежей, отмечают специалисты CSIRO. Как отметил исполнительный директор Blocktech (Джакарта, Индонезия) Стивен Сухади блокчейн-технологии могут повысить отслеживаемость и прозрачность в госструктурах, что потенциально может помочь в борьбе с коррупцией.

Михаил Чупрынин в интервью ЕНВ рассказал, что криптовалюта, построенная на технологии блокчейн – это не просто новый вид виртуальной ценности, но и целая идея или даже новый виток информационной революции. "Если говорить по большому счету, у нас нет криптовалюты, у нас есть "криптоценность", то есть это та (ценность), которой люди обмениваются между собой, – поясняет Михаил Чупрынин. – Но это явный признак того, что собственно криптовалюта появится. Раньше ведь люди тоже обменивались баранами, а потом стали писать на коре или пергаменте [о долговых обязательствах по передаче, например, трех баранов] через два месяца. Это был вексель. Интернет стал первой революцией в информационно-коммуникационном пространстве, основой умных вещей, роботов, такси и т.д. Технология блокчейн – это вторая промышленная революция в электронных коммуникациях", - говорит эксперт.

Впрочем, эксперты соглашаются, что проблемой на пути реализации технологий блокчейн может стать их невысокое распространение. Роб Хэнсон отмечает, что на правительственном уровне необходимо провести дополнительные исследования для разработки адекватного регулирования, которое обеспечило бы эффективность технологии и не подорвало доверие к демократическому процессу, лежащему в основе технологии блокчейн. По мнению Николь Нгуена, сторонники блокчейна также должны преодолеть кризис, вызванный недавним кризисом в торговле криптовалютами, а также жестокую реакцию со стороны таких стран, как Южная Корея.