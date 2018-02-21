Впервые на Дальнем Востоке откроется выставка "Тимур Новиков и "Новые художники"

23 февраля в Центре современного искусства "Заря" откроется организованная совместно с Московским музеем современного искусства ретроспективная выставка "Тимур Новиков и "Новые художники". Она расскажет о деятельности творческой группы художников, образованной в Ленинграде в 1982 году. Экспозиция продлится до 13 мая. Вход свободный, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

"Выставка подробно и объемно рассказывает зрителю историю одного из самых ярких и важных периодов в русском современном искусстве, — говорит главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. – Тимуру Новикову и "Новым" удалось сформировать вокруг себя творческую позицию, максимально контрастную социальному, политическому и художественному контексту своего времени. Для нас большая честь впервые на Дальнем Востоке показать легендарные произведения искусства".

На выставке в ЦСИ "Заря" будут представлены уникальные работы Тимура Новикова, Олега Котельникова, Инала Савченкова, Вадима Овчинникова, Сергея Чернова, Сергея Бугаева и других представителей ленинградского авангарда 80-90-х гг. – тканные коллажи из серии "Горизонты", живопись, архивные материалы (фотографии, тексты, видеоматериалы "Пиратского телевидения"), поэзия и проза художников, арт-объекты, костюмы. Экспозиция будет разделена на несколько тематических пространств: работы Тимура Новикова, зал некрореализма, зал группы "Поп-механика", залы творческих объединений "Новых художников", "Новых диких" и "Новых композиторов". Выставка в ЦСИ "Заря" всесторонне представляет деятельность группы с помощью Московского музея современного искусства, Музея Art4ru, Петербургского видеоархива, собраний семьи Тимура Новикова и Сергея Шутова. Куратор выставки – Екатерина Андреева.

"Новые художники" — творческая группа, созданная художником и куратором Тимуром Новиковым и его ближайшими друзьями Иваном Сотниковым, Олегом Котельниковым, Кириллом Хазановичем и Георгием Гурьяновым. "Новые художники" объединяются в результате знаменитой акции Новикова и Сотникова "Ноль-объект", за которой в 1983 году следуют еще два хеппенинга "Первый концерт утюгона" и "Медицинский концерт". К концу 1980-х в группе состояло больше 70 участников, одновременно входивших во множество разных пересекающихся объединений — вроде Клуба друзей Маяковского, Инженеров искусств, некрореалистов и так далее.

Творчество "Новых художников" – это преображение жизни: не только живопись, графика, панно, коллажи, но и литературные произведения, анимационные и игровые фильмы, создание новых музыкальных инструментов ("утюгон" и "длинная струна"), театральные перформансы (в 1984 году Новиков запускает "Новый театр", первым представлением которого становится "Балет трех неразлучников" Даниила Хармса; во втором спектакле одного из неразлучников исполнял Гарик Асса, артистическим связям которого была посвящена выставка "Ассы в массы").

"Новые композиторы" Игорь Веричев и Валерий Алахов пишут авангардную коллажную музыку для спектаклей "Нового театра". Новиков и "Новые художники" участвуют в концертах группы "Кино" и оркестра "Поп-механика". В Ленинградском рок-клубе в 1985 году открывается первая большая публичная выставка "Новых художников" "С Новым Годом!". Гений дикой живописи Котельников вместе с Евгением Юфитом, Евгением Кондратьевым-Дебилом и Андреем Курмоярцевым-Мёртвым создает кинематограф и литературу некрореализма. Художник, музыкант и писатель Вадим Овчинников с Владиславом Гуцевичем становятся организаторами литературно-художественного клуба "Дружба", а Сергей Бугаев-Африка – "Клуба друзей Маяковского" и "Новороссийской школы": к ней относились его школьные товарищи по Новороссийску Инал Савченков, новый гений дикой живописи, и Андрей Крисанов, художник и гитарист группы "Кино". Модные показы "Новых" фиксирует камера Е-Е – Евгения Козлова, он же создает конверты пластинок "Кино" и "Поп-механики", портреты Новикова, Гурьянова и "Новых композиторов". В годы перестройки возникает группировка "Новых диких" (Козин-Маслов-Зайка), зажигается звезда Владислава Мамышева-Монро вместе с Пиратским телевидением Юриса Лесника. Мария Синякова-Уречина передает Новикову и Бугаеву титул "Председателей Земшара", придуманный Велимиром Хлебниковым.

В исторической ретроспективе творчество "Новых художников" становится частью международного движения "новой волны" или "свободной изобразительности", к которому принадлежал Жан-Мишель Баскиа, а галерею "Асса" сравнивают с "Серебряной фабрикой" Энди Уорхола.

Для справки: Тимур Новиков (1958-2002) стал художником и куратором на подъеме волны нонконформизма в Ленинграде. В 1977 году он стал участником группы "Летопись", основанной неоэкспрессионистом Борисом Кошелоховым; а когда Кошелохов отправился на ПМЖ в Италию, Новиков устроил первый сквот – мастерские "летописцев" имени Кирилла и Мефодия в бывшей церкви Шестаковской Божией матери. Деятельность сквота быстро прекратила милиция, однако Новикова это не обескуражило, он начал устраивать выставки на пляжах и в парках. В 1980 году в расселявшейся коммунальной квартире на улице Воинова Новиков открыл собственную галерею "АССА" выставкой "I биеннале портретов Тимура Новикова".