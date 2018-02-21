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Япония

20 февраля 2018, 12:00
В Японии помогут членам "Якудзы" выйти из криминала без последствий

В Японии помогут членам "Якудзы" выйти из криминала без последствий

С соответствующей инициативой вышла префектура Фукуока

Правительство префектуры Фукуока заявило в понедельник, что оплатит транспортные расходы и проживание для участников преступных сообществ, стремящихся покинуть ОПГ, с апреля этого. Данная инициатива направлена на поощрение возвращения людей из криминала в общество, а также на ослабление преступных синдикатов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Реализация программы префектуры поручено региональным органам полиции. Как пояснили в ведомстве, "члены "Якудзы", желающие прекратить связи с преступными группами, но опасающиеся мести и не имеющие какого-либо убежища, будут иметь право на помощь".

Несмотря на то, что эта программа региональная, финансироваться она будет с Центра. Правительство Японии уже выделило 4,2 млн. иен (39 400 долл. США) префектуре на юго-западе страны из бюджета, предусмотренного на финансовый 2018 год. Средства будут идти на проживание и поездки на собеседования в компании по трудоустройству. Бывших "мафиози" будут вывозить за пределы Фукуоки.

Китакюсю, второй по величине город в префектуре, является родиной крупного японского преступного синдиката под названием "Кудо-кай" (подразделение "Якудзы", - прим. ред.).  Местная полиция прилагает усилия для облегчения ухода людей из организованных преступных групп, в этом она координирует свои действия с органами полиции из других регионов страны. Также планируется усиление мер по защите свидетелей в уголовных процессах с участием "Кудо-кай", например, путем установки большего числа камер в домах свидетелей. Кроме того, полиция будет отслеживать и оценивать, намеревается ли ОПГ совершить нападение на свидетеля.

Метки: ОПГ, программа, Фукуока, Якудза

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