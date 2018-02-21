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Общество

20 февраля 2018, 11:30
Гости Приморского океанариума могут оживить морских обитателей
Гости Приморского океанариума могут оживить морских обитателей

Гости Приморского океанариума могут оживить морских обитателей

На интерактивном экране транслируется текст о морском обитателе или мифологическом герое

Гости Приморского океанариума с помощью интерактивного сервиса дополненной реальности могут "оживить" изображения гидробионтов и мифологических героев, в честь которых они названы, сообщает ЕНВ.

"Работа с интерактивными карточками в экспозиции "Японское море" требует неспешности и вдумчивости, - говорит начальник экспозиционного отдела Мария Витман. - Поэтому здесь нередко выстраиваются небольшие очереди. Но люди все равно ждут, не уходят. Мне кажется, результат этого стоит.

Человек подходит к одному из трех экранов, над каждым из которых установлена веб-камера. Берет карточку и держит ее так, чтобы изображение попало в поле зрения камеры. На экране появляется трехмерное изображение гидробионта или, если повернуть карточку другой стороной, мифологического героя, в честь которого он назван. Этот эффект называется "дополненная реальность" (AR).

При работе с карточками нужно избегать попадания бликов на изображение, иначе камера ничего не "разглядит".  Кроме картинки, на экран транслируется текст о гидробионте или мифологическом герое - в зависимости от того, какую сторону карточки "видит" камера. Текст на трех языках - английском, китайском и русском.

Весь интерактив посвящен морским обитателям, названным в честь героев древнегреческих мифов. Кроме Клио, здесь есть тезки Артемиды, Афродиты, Ахиллеса, Горгоны, Гиппокампа, Нептуна, Нерея, Пандоры и Сциллы с Харибдой.

Метки: Дополнительная реальность, Приморский океанариум

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