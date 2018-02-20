Китайская армия внедрит технологии искусственного интеллекта в свои атомные подводные лодки

Китайские ученые и военные работают над обновлением старых компьютерных систем на атомных подводных лодках. Внедряемые технологии искусственного интеллекта должны будут способствовать развитию навыков мышления командиров. Китайский ученый, участвовавший в программе, на условиях анонимности рассказал изданию South China Morning Post о новых технологиях, применяемых сегодня в оснащении подводных лодок Народно-освободительной армии Китая, сообщает ЕНВ.

По его словам, подводная лодка с искусственным интеллектом увеличила бы не только силу военного подводного флота Китая в мире, но и в целом бы продвинула применение технологий ИИ на новый уровень. Хотя подводные лодки сегодня обладают огромной силой разрушения, технологии, применяемые на борту субмарин, на самом деле находятся на довольно низком уровне, говорит исследователь.

Сегодня эффективность любой атомной подводной лодки зависит от умения, опыта и работоспособности ее экипажа. В то же время, требования современной войны могут включать такие условия, при которых человеческий фактор может привести к необратимым последствиям. Например, если от 100 до 300 человек вынуждены оставаться вместе в своей лодке на глубине в течение нескольких месяцев, неминуемо повышение уровня стресса у экипажа. Это, в свою очередь, негативно скажется на командных навыках офицеров.

По словам исследователя, система искусственного интеллекта в таких условиях снизит нагрузку на командиров и на весь экипаж корабля. Поэтому, как пишет SCMP, Китаю важно инвестировать в развитие искусственного интеллекта.

Первые атомные подводные лодки появились в начале 1950-х годов. Произведенные в США, они вошли в число самых сложных военных машин. Однако оснащение лодок ИИ является сложной задачей. Система должна непрерывно работать в режиме боя, а также переносить удары противника. До сих пор все сведения собранные сонаром (системой обнаружения объектов под водой, - прим. ред.) обрабатываются почти исключительно экипажем корабля, а не автоматикой.

Сегодня же, используя технологии ИИ, нейронная сеть подводной лодки можно запрограммировать. Нейронная сеть представляет собой систему поддержки принятия решений, которая может накапливать знания, совершенствовать навыки и разрабатывать новые стратегии без помощи человека. Подражая работе человеческого мозга, система может обрабатывать большой объем данных.

Современные технологии позволяют собирать данные на подводных лодках с помощью такой системы, применяемых датчиков и в результате работы экипажа и уполномоченных лиц на суше одновременно. Искусственный интеллект, по словам исследователя, был бы полезен командирам при оценке пространства для маневров. Используя данные об уровне соли в океане и температуре воды, система ИИ могла бы корректировать точность гидролокационных систем. Искусственный интеллект также мог бы распознавать угрозу со стороны противника быстрее и точнее, чем это делает человек. Система ИИ также помогла б офицерам оценить риски и преимущества некоторых боевых маневров, компьютер даже смог бы предложить движения, которые командир судна, мог бы не предусматривать.

По словам исследователя, военные Китая хотят, чтобы новая технология ИИ отвечала определенным требованиям. Система должна понимать сложные, постоянно меняющиеся подводные операции. Она должна быть компактной и совместимой с существующими компьютерными системами. "Это как положить слона в коробку из-под обуви", - сказал исследователь, когда журналисты SCMP спросили его о проблемах проекта.

Несмотря на то, что технологии ИИ всерьез хотят применять на подлодках НОАК, китайские военные не планируют сокращать численность своих экипажей. "Это делается из соображений безопасности, – говорит исследователь. – На любом посту, где работает искусственный интеллект, должна быть человеческая рука". В то же время, по словам источника, центральные власти, которые очень серьезно относятся к программе оснащения ИИ на подводных лодках, вкладывают огромные средства в ее продвижение.

Джо Марино, генеральный директор Rite-Solutions, технической компании, поддерживающей системы, применяемые на подводных лодках США, рассказал о ценности использования ИИ в деле повышения эффективности принятия решений командирами субмарин. "Наши командиры будут вести бой с противником, который мог бы принимать более быстрые, более информированные и более эффективные решения", – пишет Марино в статье на веб-сайте компании. – В сочетании с подводными технологическими достижениями конкурентов, таких как Россия и Китай, в таких областях, как самолёты-невидимки, датчики, оружие, данное преимущество может угрожать господству США в подводном мире", - написал он. Джо Марино призвал военно-морские силы США также принять на вооружение технологии ИИ и использовать их на своих подводных лодках.

Ведущий научный сотрудник в рамках программы глубоководной разведки китайской академии наук Чжу Мин в интервью South China Morning Post отметил, что ИИ в течение последних нескольких лет является модным выражением в научно-исследовательском сообществе, представители которого занимаются развитием подводных лодок Китая. "Еще совсем недавно технология была слишком далека от применения, но в последнее время был достигнут большой прогресс, – говорит ученый. – В тех случаях, когда традиционные компьютерные программы на подводных лодках нуждаются в постоянной включенности человека, ИИ могут оказаться более полезными", – заключил Чжу Мин.

Чтобы понять, о чем говорит представитель китайской академии наук, необходимо провести аналогию с алгоритмами, применяемыми на сравнительно небольших устройствах. Алгоритмы обычно применяются на больших современных компьютерах, требующих интенсивного вычисления для обработки огромного количества данных. Однако отдельные программы доказывают, что сложные алгоритмы могут быть реализованы и на малых машинах. Примером может служить популярная в Азии настольная игра AlphaGo, которая сегодня самостоятельно может обыграть человека. Изначально тот же алгоритм мог обыгрывать людей только с больших устройств. Сегодня же сама игра может обучить игрока лучше, чем это смог бы сделать человек.

По мнению Чжу Мина, использование ИИ на различных видах военной техники, в том числе, на атомных подводных лодках, станет следующим естественным шагом для развивающейся технологии. Тем не менее, как отмечает эксперт, отказ от присутствия человека пока что может привести к неожиданным последствиям. "Если бы у системы появился собственный образ мышления, у нас может возникнуть "беглая" подводная лодка с достаточным ядерным арсеналом для уничтожения целого континента, – полагает Мин. – Это определенно риск, который власти должны учитывать при введении ИИ в эксплуатацию".

Профессор информатики в пекинском Университете Цинхуа Дэн Чжидун сказал, что риска выступления боевых машин на базе ИИ против человеческого общества не существует, по крайней мере, в обозримом будущем. "Машина, работающая по нашей технологии, по-прежнему остается машиной. У неё нет жизни", - отметил профессор. Дэн Чжидун добавил, что система искусственного интеллекта на подводной лодке, хотя и сложна, во многом схожа с технологией автопилота, используемой на некоторых автомобилях. "Вы можете отключить его и перейти в ручной режим в любое время. На атомной подводной лодке это будет то же самое", - подчеркнул исследователь.