Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

20 февраля 2018, 10:20
Почта России выпустила уникальные дизайнерские открытки к 23 февраля и 8 марта

Почта России выпустила уникальные дизайнерские открытки к 23 февраля и 8 марта

Стоимость одной открытки составляет 149 рублей по России, 249 рублей – за рубеж

На сайте Почты России (сервис "Открытки почтой"), который был запущен в декабре 2016 года, появились дизайнерские открытки, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта). Каждый желающий может оформить в режиме онлайн эксклюзивную почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России и за рубеж, сообщает ЕНВ.

Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами и отличаются оригинальным дизайном. Все авторы, представившие для проекта свои работы, обладают неповторимым художественным стилем, многие сотрудничает с мировыми изданиями и студиями.

Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции найдется открытка под любое настроение. Заказать открытку очень просто – ее можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования.

Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей по России, 249 рублей – за рубеж. Открытка по России присваивается трек-номер, по котором можно отследить ее доставку в круглосуточном режиме на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

Метки: 23 февраля, 8 марта, почта России

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Владивосток-Сочи"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Владивосток-Сочи
сегодня, 20:00
Прямой рейс будет стоить 14 550 рублей в одну сторону
Митинг в поддержку "Радиоприбора" пройдет во ВладивостокеМитинг в поддержку "Радиоприбора" пройдет во Владивостоке
сегодня, 18:20
Поможет ли ЛДПР убыточному предприятию?
Корабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противникаКорабли ТОФ решили задачу по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника
сегодня, 17:00
Роль условного противника играла одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ

Последние новости

Виталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства ВладивостокаВиталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства Владивостока
сегодня, 17:10
Глава города обсудил проблему ЖКХ с представителями ТСЖ и управляющими компаниями
У "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкурентыУ "Криптокотиков" от Ethereum появились серьезные конкуренты
сегодня, 15:40
Цена за кошку в CryptoKitties может составлять до 93,4 миллиона долларов
В Приморье запустили серийное производство кроссовера Mazda CX-9В Приморье запустили серийное производство кроссовера Mazda CX-9
сегодня, 15:20
Кроссоверы будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+