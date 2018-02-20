Главгосэкспертиза России одобрила новые этапы строительства ДВЗ "Звезда"

На территории суперверфи "Звезда", возводимой на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень, будут реконструированы глубоководный пирс, Мелководная и Южная набережные, сообщает ЕНВ.

Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация по объектам соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Гидротехнические сооружения, расположенные в северной части действующего предприятия, реконструируются в рамках VII этапа I очереди I этапа строительства ДВЗ "Звезда". После обновления Мелководная и Южная набережные, построенные в 1961-1964 годах, будут использоваться для обеспечения строительства морских транспортных и специальных судов: Мелководная набережная – длиной 189,2 м - для стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тыс. тонн, Южная – длиной 141,27 м - для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи.

Для обеспечения постановки и достройки судов при реконструкции будет увеличена глубина у кордона набережных, обустроены каналы промэнергопроводок с пунктом подключения и установлен портальный кран грузоподъемностью 32 тонны, построены распределительная трансформаторская подстанция и прожекторные мачты.

В рамках XVI этапа I очереди I этапа строительства реконструируется расположенный рядом с набережными глубоководный пирс, необходимый для обеспечения стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов. Пирс, построенный в 60-х годах XX века в качестве достроечной набережной, расположен между реконструируемой Южной и проектируемой грузовой набережными. После реконструкции его общая длина составит 350 м, ширина - 24,5 м. Реконструкция пирса предполагает и его переоборудование: будут установлены новые швартовные тумбы, отбойные устройства и портальные краны грузоподъемностью 50 тонн, обустроены пункты подключения промэнергопроводок, построены прожекторная мачта и новая трансформаторская подстанция, при этом две существующие подстанции демонтируют.

Также в ходе реализации проектов будут проведены иные необходимые работы.

Ранее, в декабре 2017 года, Главгосэкспертиза России согласовала проектную документацию строительства цеха технического обслуживания и первичной обработки стали и металлопроката, камер очистки, окраски и сушки блоков, а также складов и площадок обслуживающего назначения ДВЗ "Звезда".