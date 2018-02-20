Во Владивостоке состоялось мероприятие посвященное выпуску облигаций застройщика ООО "Жилкапинвест"

15 февраля 2018 года в "Азимут отель" состоялось мероприятие для инвесторов Владивостока, посвященное выпуску облигационного займа компании-застройщика ООО "Жилкапинвест", сообщает ЕНВ.

ООО "Жилкапинвест", осуществляющее строительство жилых комплексов "Фрегат" и "Фрегат 2", провело во Владивостоке второй этап road show для представления выпуска облигаций, который компания планирует разместить на Московской бирже (MOEX).

В рамках встречи с инвесторами руководство компании рассказало о преимуществах, доходности и надежности ценных бумаг, размещаемых ООО "Жилкапинвест", а также о результатах деятельности и дальнейших планах развития компании во Владивостоке.

Московская биржа, 12 февраля, зарегистрировала биржевые облигации ООО "Жилкапинвест" серии БО-01 объемом 200 млн. рублей и включила их в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00362-R.

По данным биржи, сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет с 13 февраля по 28 февраля. Андеррайтер - ИК "Фридом Финанс".

Техническое размещение запланировано на 1 марта.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 3 года со ставкой купона в размере 14% годовых.