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Политика

19 февраля 2018, 22:20
Приморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягод

Приморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягод

Депутаты считают, что нерегулируемая добыча дикоросов приводит к замусориванию леса и возникновению пожаров

Заксобрание Приморского края подготовило обращение в Минприроды с просьбой передать полномочия по регулированию сбора дикоросов с федерального на региональный уровень, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

"Предлагаем рассмотреть возможность изменений Лесного кодекса в части установления законами субъектов Федерации нормативов сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений гражданами для собственных нужд", - говорится в обращении, проект которого одобрен комитетом краевого Заксобрания по продовольственной политике и природопользованию.

В документе упоминаются папоротник, черемша, кедровые и другие приморские орехи, которые служат кормом для копытных, а те, в свою очередь, для дальневосточных леопардов и тигров.

Депутаты указывают на то, что нерегулируемая добыча дикоросов приводит к замусориванию леса, а также к возникновению пожаров.

Подобные несанкционированный сбор также сопровождается варварскими способами добычи дикоросов, от которых портится кора деревьев, а древнейший папоротник теряет возможность к воспроизводству.

Заксобрание собирается принять обращение на сессии 28 февраля. Аналогичный документ уже был направлен в Минприроды и Рослесхоз участниками VIII международного форума "Экология", прошедшим в Москве в марте 2017 года.

Федеральных чиновников просят было рекомендовано установить конкретные нормативы возможных к сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для физических лиц.

Минприроды ответило, что установление нормативов находится в компетенции субъектов Федерации. "Однако судебная практика не позволяет регионам принять закон, устанавливающий нормативы сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений гражданами для собственных нужд", — отмечают приморские депутаты в просьбе закрепить это полномочие в соответствующих статьях Лесного кодекса.

В соответствии с действующей редакцией Лесного кодекса, если гражданин желает продать собранные грибы и ягоды, он должен арендовать участок леса минимум на 10 лет. 

В профильном Комитете Госдумы уверены, что людям необходимо дать возможность свободно реализовывать собранные грибы и ягоды. В настоящее время группа депутатов разрабатывает соответствующий законопроект. 

Метки: Грибы, Минприроды, ягоды

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