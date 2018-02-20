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Южная Корея

19 февраля 2018, 21:00
General Motors закрывает свое предприятие в южнокорейском Кунсане

General Motors закрывает свое предприятие в южнокорейском Кунсане

Власти всех уровней страны уже отреагировали на данное решение

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил сегодня, что решение General Motors Co закрыть фабрику к югу от Сеула нанесет ущерб провинции Чолла-Пукто. Глава государства дал распоряжение своей администрации принять меры по повышению экономической активности в регионе, сообщает ЕНВ.

GM объявила на прошлой неделе, что закроет завод в городе Кунсане, расположенном на юго-западе Южной Кореи. Более того, к маю 2018 года концерн решит судьбу остальных трех своих предприятий в стране.

На заводе в Кунсане работают около 2000 человек. Всего на южнокорейских предприятиях GM трудятся 16 тысяч рабочих. Как отмечают власти Кунсана, по статистике каждый пятый человек в городе работает на автомобильном заводе. Об этом сегодня также сказал президент страны. "Ликвидация рабочих мест на GM будет трудно восполнима для провинции Чолла-Пукто, где расположен Кунсан", - процитировала Мун Джэина во время очередного заседания со своими помощниками пресс-служба корейского президента.

Мун Джэин попросил представителей администрации президента выработать возможные смягчающие меры, обозначить Кунсан в качестве "зоны кризиса занятости" и призвал принять срочные формы поддержки работникам и их семьям, пострадавшим от решения американской компании.

С момента вступления в должность в мае прошлого года Мун Джэин сильно продвинулся в создании новых рабочих мест, особенно для молодежи, поэтому закрытие завода GM рассматривается им как личная неудача. Рабочие на кунсанском заводе GM назвали закрытие предприятие "смертным приговором" и угрожали забастовкой.

Сегодня в пресс-службе GM Korea заявили о том, что концерн поддержит пострадавших рабочих. Американский автопроизводитель запустил на прошлой неделе добровольную программу резервирования для всех своих рабочих в стране.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о необходимости пересмотра соглашения о свободной торговле между Соединенными Штатами и Южной Кореей. Трамп критиковал этот договор с тех пор, как стал кандидатом на должность президента США. Мун Джэин в понедельник также попросил правительство действовать решительно в торговых переговорах с Соединенными Штатами, выразив беспокойство по поводу ограничений на импорт из других стран, недавно введенных Вашингтоном.

"Из-за расширения ограничений импорта на наши экспортные продукты, такие как сталь, электроника, солнечные панели и стиральные машины, я беспокоюсь о нашем экспорте в целом, несмотря на нашу международную конкурентоспособность, – сказал южнокорейский лидер на том же заседании. – Я прошу правительство действовать решительно и строго по необоснованным протекционистским мерам, например, подавать жалобы во Всемирную торговую организацию и проверять нарушения соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей".

Метки: General Motors, Южная Корея

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