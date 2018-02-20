На Шикотане появится современный рыбоперерабатывающий завод

На острове Шикотан появится современный рыбоперерабатывающий завод. Проект реализует АО "Гидрострой". Контракт на поставку высокотехнологичного оборудования подписан с тремя исландскими компаниями Skaginn 3X, Frost и Rafeyri, которые давно работают вместе в рамках объединения Knarr Maritime, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Завод будет оснащен передовыми технологиями для сортировки, упаковки и заморозки (8 морозильных агрегатов) пелагической рыбы, в том числе сардины иваси. Общая суточная производительность – 900 тонн в сутки. Предприятие создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать дальнейшему развитию острова Шикотан.

Уверенность инвесторов в успешности проекта обусловлена активным развитием промысла пелагических рыб, в первую очередь сардины иваси и скумбрии. 2017 год – второй год возобновления добычи этих перспективных объектов после более чем 25-летнего перерыва. В прошлом году был организован экспедиционный промысел сардины и скумбрии, возобновлена промразведка, которая не осуществлялась со времен СССР. Благодаря этому, вылов скумбрии в Тихом океане увеличился в 5 раз (до 51 тыс. тонн), сардины иваси – в 2,5 раза (более 16,1 тыс. тонн).

По прогнозам науки, общий объем запасов сардины иваси и скумбрии продолжит расти в ближайшие годы, и при должной организации промысла уже в следующем году вылов российским флотом может выйти на уровень 200-300 тыс. тонн.

Кроме того, создание подобных современных береговых предприятий соответствует концепции актуализированной Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, в которой заложены пять приоритетных направлений, в том числе развитие промыслов и технологий судовой переработки пелагических рыб.