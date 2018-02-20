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Общество

19 февраля 2018, 18:10
Примгидромет: В конце недели во Владивостоке возможен снег

Примгидромет: В конце недели во Владивостоке возможен снег

Минимальная температура в ночные часы составит -13°C, днем воздух будет прогреваться до -5°C

Погоду в Приморье определяет гребень азиатского антициклона. В крае переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ближайшие два дня в Приморье ожидается спокойная, умеренно морозная и, в основном, без осадков погода, сообщает ЕНВ.

20 февраля в центральных районах края местами возможен небольшой снег. Температурный фон существенно меняться не будет. Ночью -16...-25°C, в горных районах местами до -32°C, на побережье -10...-15°C. При малооблачной погоде воздух будет прогреваться до 0...-5°C, на севере до -8...-13°C.

В четверг, 22 февраля, с северо-востока Китая на юг Хабаровского и север Приморского края выйдет неглубокий циклон, местами пройдет небольшой снег. При южном ветре дневные температуры повысятся до +1…-4°C, на севере до -6…-11°C.

Предполагается, что 23 февраля под влиянием циклона, который будет смещаться по акватории Японского моря, в Приморье пройдет небольшой и умеренный снег, наиболее интенсивный на юго-востоке края. На побережье усилится ветер. Прогноз не окончательный и будет уточняться.

Во Владивостоке в впервой половине недели ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, во вторник умеренный до сильного. Минимальная температура в ночные часы составит -10...-13°C, днем воздух будет прогреваться до -2...-5°C.

В четверг, 22 февраля, в краевом центре существенных осадков не ожидается. При южном, юго-восточном ветре дневная температура воздуха повысится до 0…-2°C.

По предварительному прогнозу 23 февраля во Владивостоке ожидается небольшой, временами умеренный снег. Усилится северный ветер. Похолодает: температура ночью -7…-9°C, днем -5…-7°C.

Метки: погода, примгидромет

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