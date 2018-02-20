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Экономика

19 февраля 2018, 17:30
Рынок IT-специалистов в Приморье испытывает "острый голод"

Рынок IT-специалистов в Приморье испытывает "острый голод"

Дефицит кадров цифровой экономики в России оценивается в миллион человек

В настоящее время в Приморье заходят крупные московские компании, у которых большие проблемы с поиском айтишников. Рынок web-разработок и IT-решений в РФ испытывает сильный кадровый голод в настоящее время, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

Навыки программирования понадобятся всем

Как отмечает генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов, дефицит кадров в отрасли оценивается в миллион человек. Спрос на айтишников каждый год увеличивается на 25-30 %, поскольку рынок web-разработок и IT-решений растет очень быстрыми темпами и ему постоянно требуется большое количество высококвалифицированных специалистов, владеющих самыми современными умениями и навыками. В ближайшей перспективе умение программировать будет требоваться представителям почти всех специальностей: биологам, химикам, врачам, журналистам.

"По сути, программирование становится новой азбукой. Если раньше грамотным человеком считался тот, кто умеет писать, сейчас – это тот, кто знает физику, математику, то в ближайшем будущем это определение будет касаться тех, кто умеет программировать", - говорит Роберт Уразов.

Еще 10 лет назад не существовало ни разработчиков мобильных приложений, ни специалистов по продвижению в соцсетях. А сегодня это очень распространенные профессии. Промышленная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами, генная инженерия - все это уже не научная фантастика, а прикладные виды деятельности, отмечает Уразов.

Москва забирает лучшие кадры

По данным приморских предприятий, опрошенных ЕНВ, найти единичных специалистов области IT-технологий с базовыми знаниями и невысокой квалификацией – небольшая проблема, и решают ее, как правило, своими силами, без привлечения кадровых агентств.

Допустим, в кадровой службе АО "Международный аэропорт Владивосток" сообщили, что без труда находят нескольких системных администраторов и других IT-специалистов. Притом, что требования к квалификации здесь невысоки – от специалистов достаточно навыков установки программного обеспечения.

Как отмечает заместитель генерального директора по кадровой политике ОАО "Восточная верфь" Елена Вохмина, "потребности нашего предприятия в IT-специалистах невысока, имеющиеся вакансии мы заполняли вчерашними студентами, которые проходили у нас практику в рамках интегрированного обучения".

"Если говорить о рынке IT-специалистов, в Приморье он практически отсутствует, не тот уровень зрелости, - считает руководитель направления "Кибер Восток" федеральной образовательной программы "Кибер Россия" Дмитрий Узюм. – Когда местной компании надо закрыть потребности в системных администраторах или программистах 1С, сделать это возможно. К примеру, у МТС такой проблемы не стоит. В то же время, когда серьезный московский бизнес заходит в регион и формирует команду "с ноля", возникают серьезные проблемы. Остро не хватает системных интеграторов, разработчиков, которые могут заниматься программными и "железными" решениями, интегрировать автоматизированную систему. Насколько мне известно, "Русское море" решает вопрос с айтишниками, завозя их из столицы. Судоверфь "Звезда" готова набирать себе выпускников вузов целыми отделами, вплоть до таких позиций, как директор департамента развития или департамента IT. Как только где-то у нас в Приморье появляется маломальское развитие – выясняется, что людей остро не хватает. Что касается профессий будущего: специалистов по дополненной виртуальной реальности, технологии блокчейн, искусственному интеллекту – их просто нет. Те молодые таланты, что появляются здесь, уезжают в Москву, а затем – за рубеж".

Не найдешь даже за деньги

Судя по данным farpost.ru, IT-специалисты – востребованные и хорошо оплачиваемые работники. В базе данных вакансий – десятки позиций программистов с зарплатой 60-90 тысяч рублей (на должности ведущего специалиста – до 150 тысяч). Наиболее востребованы программисты 1С. Большое количество разработчиков программного обеспечения набирает компания DNS, востребованы специалисты и такими известными компаниями, как Mazda Sollers, Beluga Group, "Владхлеб". В базе данных специалистов в области IT – свыше 200 вакансий.

Генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев отмечает: "У нас банально готовится слишком мало айтишников, требуется раз в 10 больше. По такой базовой специальности, как программист, их обучают две с половиной кафедры в ДВФУ и одна – во ВГУЭС. Экономика изменилась, а система подготовки кадров – к сожалению, пока нет. Впрочем, есть перемены к лучшему – в ДВФУ открылся Центр цифровой экономики. Пока же, в условиях дефицита, а программисты сегодня нужны на любом предприятии, компании занимаются их переманиванием друг у друга. Зарплаты у программистов достойные".

Метки: IT, кадры, Приморье

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