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Китай

19 февраля 2018, 17:10
XIX партийный съезд Компартии Китая

Сможет ли Китай совершить "социалистическую модернизацию"?

О совершении социалистической модернизации в 2035 году говорил Си Цзиньпин во время XIX съезда КПК

С началом своего второго срока глава Китая Си Цзиньпин объявил о цели совершить "социалистическую модернизацию" к 2035 году. Уже сегодня китайские и зарубежные эксперты рассуждает о том, как будет выглядеть Поднебесная через 17 лет, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yomiuri Shimbun.

По расчётам китайского руководства, к 2035 году КНР должна производить 30% глобального валового внутреннего продукта, а это примерно в два раза больше, чем сейчас. Бывший лидер страны Ху Цзиньтао вывел страну в "эпоху умеренно процветающего общества", а с 2020 года в Китае наступает "эпоха общего процветания".

На XIX-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая в октябре прошлого года Си Цзиньпин представил основные экономические цели своей "социалистической модернизации" в следующих пунктах:

  1. Экономическая и технологическая мощь Китая значительно возрастет, и страна станет мировым лидером в области инноваций.
  2. Слой людей со средним уровнем дохода значительно вырастет, а различия в развитии между городскими и сельскими районами и между регионами, а также неравенство в уровне жизни значительно сократятся.

Однако, эти цели не включали конкретные цифры. Некоторые детали, скорее всего, будут получены на заседании Всекитайского собрания народных представителей, которое открывается 5 марта и на общем собрании Центрального комитета Коммунистической партии Китая этой осенью.

Китайская газета Business Herald сообщила о следующих прогнозах главного экономиста Государственного информационного центра Чжу Баоляна. По состоянию на 2016 год Китай является второй по величине экономикой в мире, однако ее ВВП на душу населения был равен всего 8113 долларами. Впрочем, планируется, что этот показатель вырастет до 10 тысяч долл. в 2020 году. К 2023 году ВВП на душу населения будет составлять 12 000 тысяч долл. США. В год "социалистической модернизации" показатель ВВП на душу населения должен составлять 20 000 долл. США. Именно по причине низкого показателя ВВП на душу населения Китай, несмотря на свои экономические успехи, на протяжении долгих лет не может войти в число развитых стран.

В то же время, старший экономист Китайского центра международных экономических обменов Сюй Хунцэй недавно пришел к выводу, что Китай обойдет Соединенные Штаты в качестве самой крупной экономики в мире где-то в 2027 году. Эксперт также считает, что к 2025 году Китай станет мировым лидером в таких областях, как авиация и космос, высокоскоростные железные дороги и производство ядерной энергии.

По словам Ху Аньгана, в 2035 году китайское правительство будет выделять порядка 20-25 процентов от всех мировых расходов на исследования и разработки. Учитывая это, можно практически не сомневаться в том, что Китай к этому моменту времени достигнет определенного уровня технического прогресса.

МВФ переезжает в Китай?

Если экономический рост Китая будет продолжаться, Международный валютный фонд (МВФ) может переместить свою штаб-квартиру из Вашингтона в Пекин через 10 лет. Данное предположение лично высказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в июле прошлого года.

Прежде всего, это связано с тем, что в статьях международного соглашения о МВФ говорится о расположении штаб-квартиры организации в стране, которая вносит наибольший вклад в фонд. Взносы стран в МВФ напрямую зависят от размера их экономики. С момента своего создания в 1945 году штаб-квартира организации находилась в Вашингтоне, столице Соединенных Штатах – крупнейшей экономической державы в мире.

Политбюро КПК также имеет цель стать "великой современной социалистической страной" к середине этого столетия. В Пекине всерьез намерены достичь уровня сверхдержавы, неформальным статусом которой обладают только США.

Однако существует фактор, который может изменить планы китайского руководства. Речь идет о тенденции старения населения КНР. Примерно в 2034 году население трудоспособного возраста больше не будет вдвое превышать количество престарелых людей и детей. Таким образом, страна может "постареть" еще до того, как гипотетически она может стать мировым лидером в экономике или сверхдержавой. На эту тему существует прогноз о том, что Китай станет "престарелым обществом" (обществом, доля пожилых людей в котором составляет 14,2 процента от населения, - прим. ред.) в 2025 году, и "супер-пожилым обществом" (21 %) в 2036 году.

По словам специалиста Исследовательского института NLI Юки Катаямы, Китай будет стремиться реализовать меры по установлению всеобщей медицинской помощи и минимального уровня пенсии к 2020 году. Эксперт добавляет, что в настоящее время КНР строит новую систему социального обеспечения. "В настоящее время расходы на социальное обеспечение составляют 20 процентов от государственных расходов, и в перспективе они, возможно, будут увеличены до 30%", - отметил Юка Катаяма. Японский специалист считает, что Китай, скорее всего, выстроит государственно-частную систему соцобеспечения с частной медицинской страховкой.

В Китае также остры проблемы неравенства. Хотя разрыв между уровнем жизни в городских и сельских районах сокращается, на лицо факт серьезного имущественного расслоения. 10 процентов граждан КНР имеют около 70 процентов богатства. "Если такие системы, как налог на наследство и налог на фиксированную собственность, не будут надлежащим образом выполняться, а перераспределение доходов будет осуществляться за счет уменьшения полномочий заинтересованных лиц, цель сокращения диспропорции вряд ли будет реализована", - пишет японское издание Yomiuri Shimbun. 

Метки: Китай, МВФ, модернизация, планы, прогноз, развитие, Си Цзиньпин

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