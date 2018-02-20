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Общество

19 февраля 2018, 16:00
Гражданин Китая выплатил более 5,5 миллионов рублей, чтобы встретить Новый год на родине

Гражданин Китая выплатил более 5,5 миллионов рублей, чтобы встретить Новый год на родине

Он был вынужден уплатить сам штраф и 7% от него в качестве исполнительского сбора

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа,  наложенного за незаконное хранение водных биоресурсов. Сумма штрафа составила более 5,5 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП. 

В результате проверки имущественного положения было установлено, что у должника отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание, также не имеется банковских счетов. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Именно данная мера оказалась наиболее эффективной, поскольку незадолго до наступления Нового года по восточному календарю должник выплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Как оказалось, он собирался встречать праздник на родине вместе со своими родственниками, а узнав, что не сможет этого сделать из-за наличия ограничения, поспешил выплатить задолженность. 

Метки: долг, Китай, Новый год, приставы

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