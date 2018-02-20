Гражданин Китая выплатил более 5,5 миллионов рублей, чтобы встретить Новый год на родине

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа, наложенного за незаконное хранение водных биоресурсов. Сумма штрафа составила более 5,5 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП.

В результате проверки имущественного положения было установлено, что у должника отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание, также не имеется банковских счетов. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Именно данная мера оказалась наиболее эффективной, поскольку незадолго до наступления Нового года по восточному календарю должник выплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Как оказалось, он собирался встречать праздник на родине вместе со своими родственниками, а узнав, что не сможет этого сделать из-за наличия ограничения, поспешил выплатить задолженность.