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Общество

19 февраля 2018, 15:30
Большинство жителей Владивостока едят рыбу каждую неделю

Большинство жителей Владивостока едят рыбу каждую неделю

Также, согласно опросу, большинство владивостокцев предпочитают покупать свежую рыбу и готовить её дома

Большинство опрошенных предпочитают покупать свежую или охлажденную рыбу и готовить её дома. Предпочтение кафе и ресторанам отдали чуть более шести процентов горожан, сообщает ЕНВ со ссылкой на Ассоциацию марикультурных организаций Приморского края.

Половина опрошенных жителей города Владивостока (218 человек из 432) заявили, что отдают преимущество покупке свежей или охлаждённой рыбы. Мороженую рыбу предпочитают покупать 37,5 % горожан. Третье место разделили замороженные полуфабрикаты и готовая для употребления продукция – за них отдали голоса по 6,25 % опрошенных.

Стоит отметить, что подавляющее большинство горожан - 93,75 % - на вопрос о наиболее предпочтительных вариантах потребления рыбы и морепродуктов ответили, что любят готовить самостоятельно дома, и только 6,25 % заявили, что  отдают преимущество кафе и ресторанам.

На вопрос, как часто Вы употребляете в пищу рыбу и морепродукты, 6,25 % жителей Владивостока ответили – очень часто, 62,5 % - не реже одного раза в неделю, 12,5 % - не реже одного раза в месяц, остальные - это почти 20 % опрошенных - ответили, что употребляют рыбу редко.

Опрос проводился по заказу Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР). В опросе приняли участие 432 жителя г. Владивостока. Содействие в проведении опроса оказали Международный конгресс рыбопромышленников и предпринимателей, комитет по безопасности предпринимательской деятельности Приморской Торгово-промышленной палаты, информационно-аналитическое издание "Служу Отечеству".

Метки: АМКОР, Владивосток, опрос, рыба

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