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Общество

19 февраля 2018, 15:00
Жители Приморья смогут арендовать лесные участки для сбора дикоросов

Жители Приморья смогут арендовать лесные участки для сбора дикоросов

Торги по аренде лесных участков, на которых граждане и предприниматели смогут вести заготовку дикоросов в Приморье, пройдут в ближайшее время

Уже определены участки общей площадью около 600 тысяч гектаров в Дальнереченском, Партизанском и Шкотовском районах. Также планируется в последствии добавить территории в Пожарском, Красноармейском, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском и Ольгинском районах, а также в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, разрешённый объём заготовки составит около 1,1 тысяч тонн кедрового ореха ежегодно. Доход от арендных платежей за пользование этими лесными участками будет направлен в бюджет Приморского края.

"В соответствии с Лесным кодексом РФ, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Граждане и юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков", – пояснил и.о. директора департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам торгов на право заключения такого договора. Торги проводятся в форме открытого аукциона в электронной форме. В ближайшее время департамент планирует проведение торгов на заключение таких договоров на лесные участки общей площадью примерно 600 тысяч гектаров.

Напомним, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что в регионе ужесточат контроль над добычей и вывозом дикоросов, в том числе, кедрового ореха. "Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех – и любителей, и промысловиков. С соответствующей инициативой мы уже выступили на законодательном уровне", – заявил врио губернатора.

Сейчас заготовка кедра не регламентируется законом и ведётся, в большинстве своём, варварским способом. Шишкари срезают верхушки кедра, ломают ветки, а затем устраивают поджоги. Кроме того, сами заготовщики травмируются и гибнут – в погоне за прибылью техника безопасности уходит на второй план. Вопросы заготовки кедровых шишек Андрей Тарасенко обсудил в феврале на рабочей встрече с сенатором от Приморья в Совете Федерации РФ Светланой Горячевой. Глава региона акцентировал внимание на том, что по его инициативе уже разработаны поправки в закон "Об использовании лесов в Приморском крае".

"Мы намерены законодательно закрепить сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд – с 1 октября по 15 ноября. Изменения в закон также предполагают запрет на вырубку деревьев и кустарников при сборе орехов", – подчеркнул глава региона, отметив, что поправки уже одобрены депутатами Законодательного Собрания в первом чтении. Врио губернатора добавил, что соответствующие изменения необходимо внести и в федеральный закон, и эта работа уже ведется. Приморский край подал свои предложения в Министерство природных ресурсов. В частности, речь идёт об определении квоты заготовки.

Светлана Горячева сообщила, что также подключилась к решению этого вопроса в Совете Федерации. "В комитете по безопасности Совета Федерации создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Мы предлагаем подключить силовые структуры к контролю за размещением объявлений “куплю шишку дорого” и пресекать эту нелегальную деятельность. В планах рабочей группы – провести заседание здесь, в Приморье, с участием всех заинтересованных сторон", – отметила она. 

Метки: аренда, дикоросы, участок

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