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Экономика

19 февраля 2018, 14:20
Цена на золото идет на подъем

Цена на золото идет на подъем

События в Японии, налоговая политика Трампа и выход Великобритании из ЕС способствуют повышению курса драгметалла

Наступивший год может быть крайне удачным для инвестиций в золото. Прогнозируемый рост цен на него – в пределах 10-15%. Зарубежные аналитики утверждают, что произойдет это в силу различных обстоятельств, уже сегодня свершающихся во всех частях света в северном полушарии, сообщает ЕНВ.

Ближайший рост цен будет связан с тем, что правительство Японии закупает золото в честь восшествия на престол нового императора и Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Напомним, японский император Акихито отречётся от трона 30 апреля 2019 года, а его сын, наследный принц Нарухито, взойдёт на престол на следующий день, 1 мая. За первые полтора месяца 2018 года цена на драгметалл уже выросла примерно на 10%.

"Согласно национальной традиции, японское правительство выпустит золотые монеты в честь вступления на престол нового императора, восходящего на трон в 2019 году. Япония также выпустит золотые монеты в честь Олимпийских игр 2020 года в Токио. На рынке ожидается, что японское правительство начнет покупать золото во второй половине этого года. Это повысит цену на золото", - сказал вице-президент iBest (Haitong International Securities) Джаспер Ло Чоянь.

Эксперт предположил, что к концу этого года цена на золото достигнет 1450 долл. США за унцию, а в 2019 году она может увеличиться до 1550 долл. США. По его оценкам, рост курса золота за год должен составить не менее 10%. В прошлом году стоимость драгметалла также росла на фоне напряженности между США и Северной Кореей.

Слабый американский доллар, упавший в прошлом месяце до самого низкого уровня за прошедшее время по отношению к другим основным валютам, также является фактором роста курса золота в этом году. Азиатские валюты и евро очень сильны, а доллар США остается слабым. "Многие экономические меры президента США Дональда Трампа хороши для бизнеса, но наносят серьезный ущерб национальной валюте, – отмечает Джаспер Ло Чоянь. – Возможно, на то и есть расчет, поскольку слабый доллар США фактически увеличивает экспорт страны".

После последней ситуации на мировых фондовых рынках некоторые инвесторы, скорее всего, также перейдут на акции на золото. "Фондовый рынок существенно вырос в прошлом году, поэтому в этом году он корректирует свои значения, – считает основатель инвестиционной компании Glory Sky Group Альфред Юнг Пинкван. – По этой причине инвесторы перенесли свое внимание на золото". Господин Юнг также ожидает, что цена на золото поднимется на 10 процентов в Год Собаки. Он прогнозирует цену на золото на конец года в районе 1420 долларов США за унцию.

По мнению китайского эксперта, президента национальной ассоциации бирж драгметаллов г-на Чун Такхея, политическая неопределенность в разных странах мира может также способствовать дальнейшему росту золота. В частности, он добавил, что стоимость драгметалла вызвана слабым долларом и политическим кризисом в Европе из-за выхода Великобритании из ЕС. "Налоговая политика президента США Дональда Трампа, вероятно, приведет к слабому доллару США и более высоким ценам на золото. Переговоры по Brexit также будут поддерживать его стоимость. Я считаю, что цена на золото установится к концу года на уровне 1500 долл. США за унцию или выше", - заявил эксперт. Кроме того, по словам Чун Такхея, азиатские страны по-прежнему имеют дополнительный большой спрос на золото.

Метки: золото, прогноз, рост, цены

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