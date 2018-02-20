Дональд Трамп: ФБР тратит слишком много времени на поиск "российского следа"

В минувшее воскресенье президент США обвинил ФБР в том, что оно тратит слишком много времени для доказательства российского участия в национальных выборах 2016 года. При этом, как заявил глава государства ведомство, не предотвратило преступление в школе, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Власти США в настоящий момент находятся под большим давлением общества, поскольку выжившие после стрельбы во Флориде призывают к запрету на свободное ношение оружия. Они уже объявили о том, что в следующем месяце планируют организовать марш в Вашингтоне с данным требованием.

Однако попытка Трампа использовать стрельбу в школе в качестве обвинения ФБР вызвало шквал критики. Губернатор Огайо Джон Кашич из Республиканской партии назвал заявление Трампа абсурдным.

Примечательно, что на выборах президента США Дональда Трампа поддержала Национальная стрелковая ассоциация. Впрочем, сегодня лидер страны столкнулся с массовыми требованиями запретить свободное ношение оружия. Тысячи митингующих по всей стране в эти выходные потребовали немедленного ответа со стороны законодателей после террористического акта, совершенного в средней школе в Паркленде штата Флорида, в результате которого погибли 17 человек. Как сообщило агентство Associated Press, Дональд Трамп проведет встречу со школьниками из Паркленда уже в эту среду.

В субботу, на митинге в Форт-Лодердейле, выжившие подростки выступили с критикой федерального руководства за получение поддержки от Национальной стрелковой ассоциации США. В воскресенье группа учеников из средней школы "Стоунмен Дуглас" объявила, что они планируют провести марш в Вашингтоне в субботу, 24 марта, чтобы потребовать у властей принятия мер по запрету оружия. Выступая в эфире телеканала CNN, ученики рассказали, что они полны решимости внести свой вклад в эту проблему. Камерон Каски отметил, что марш даст время поговорить о вопросах ношения оружия, добавив: "Мы теряем жизни, пока взрослые играют".

В то же время, накануне президент обвинил ФБР в бездействии. "Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, который давал стрелок из Флориды", - отметил Дональд Трамп. Президент отметил, что ведомство искало "российский след" вместо того, чтобы обеспечивать безопасность в школах.

В настоящее время известно, что 5 января человек, который был знаком с Николасом Крузом, расстрелявшим на прошлой неделе 17 человек, позвонил в ФБР и предоставил информацию об оружии будущего преступника, о его желании убивать людей, о беспорядочном поведении и тревожных сообщениях в социальных сетях. ФБР заявило, что анонимный абонент выразил обеспокоенность в том, что Круз может напасть на школу. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опубликовал краткое заявление после того, как в ФБР признали, что предупреждения были упущены с "трагическими последствиями".

Выступая перед CNN в воскресенье утром, губернатор Огайо Джон Касич выступил с критикой Трампа. "Дело в том, что ФБР, по-видимому, совершило ужасную ошибку, и люди должны понести ответственность. Но нам нужно лидерство. Это отличная возможность для шагов в сторону здравого смысла, которые можно предпринять, как раз в области рядовых проверок", - сказал он. Касич добавил, что необходимо проверять покупателей оружия более тщательно.

Бывший директор национальной разведки в администрации Обамы Джеймс Клеппер сказал, что замечания Трампа в адрес ФБР были "в лучшем случае неискренними".

Отметим, что 14 марта состоится 14-минутная общенациональная прогулка учителей и учеников в память о жертвах теракта во Флориде. Кроме того, 20 апреля, в годовщину стрельбы в средней школе "Коллумбайн" в Колорадо в 1999 году, также планируется проведение акции памяти.