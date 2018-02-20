"Звуки Владивостока" теперь может услышать каждый желающий

Проект "Звуки Владивостока", созданный кипрским композитором Мариосом Иоанну Элиа в рамках работы в арт-резиденции "Заря" и в сотрудничестве с жителями города, опубликован в свободном доступе на YouTube. Теперь аудиовизуальный портрет города может посмотреть и услышать каждый, сообщает ЕНВ.

Российская премьера фильма "Звуки Владивостока" состоялась в рамках показа в ЦСИ "Заря" в декабре. В январе проект был показан в рамках кинофестиваля Hellas FilmBox Berlin.

Проект был признан критиками как "новый гимн" Владивостока и неоднократно отмечен международными СМИ: так, CNN назвал "Звуки" "исключительной музыкальной работой, которая имеет большое значение", а немецкие издания — "монументальной работой с завораживающими звуками и потрясающей визуализацией, которые авторам удалось собрать вместе совершенно новым способом". Благодаря успеху проекта авторы получили предложения презентовать проект в других европейских городах. Кроме того, проект завоевал гран-при "Серебряный Лучник - Дальний Восток" и 16 февраля представил регион в финале премии в Москве.

"Впервые, за всё время работы арт-резиденции, мы смогли обратиться к области звука и музыке, которая всегда нас интересовала, но возможность сделать что-то новое во Владивостоке представилась, только когда мы увидели предложение Мариоса, – комментирует главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. – Изначально мы сомневались: проект казался нам очень масштабным и амбициозным, а потому рискованным, но мы всё же решили попробовать, и это было правильно: композитору действительно удалось объединить весь город вокруг своей идеи и всех воодушевить".

Напомним, что в создании аудиовизуального портрета города приняли участие в общей сложности около 350 музыкантов и более 20 коллективов, среди которых - симфонический и духовой оркестры, ансамбли традиционных и ударных инструментов, хор, исполнитель на терменвоксе и даже рэпер. Десятки жителей Приморского края поделились информацией о самых любимых местах, где можно услышать характерные урбанистические звуки. В музыкальные записи органично включены звуки, отражающие характер повседневной жизни города: рычание амурского тигра, хруст льда, ветер, крики чаек, звук реактивного самолета, гул кораблей, шум рации и колокольный перезвон.

"Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире, - говорит о Владивостоке автор проекта Мариос Иоанну Элиа. - С точки зрения его истории, географии, визуальной и акустической эстетики, и, конечно, людей, населяющих его. В нем жив дух его прошлого".

Всего команда проекта сделала более 600 записей звуков, а также провела съемки наиболее важных и сокровенных видов Владивостока. Музыкальные и визуальные декорации Владивостока меняются от сезона к сезону, и особенно велик контраст между зимой и весной. Часть материалов для проекта собиралась в суровых погодных условиях, при температурах до −15°C. Записи сделаны в том числе на льду залива Петра Великого, на поверхности замерзшего моря. Съемки и монтаж фильма осуществил Костис Николас.