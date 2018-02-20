Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

19 февраля 2018, 13:10
В Вене самолете совершил экстренную посадку по причине непрекращающегося метеоризма у пассажира

В Вене самолет совершил экстренную посадку по причине непрекращающегося метеоризма у пассажира

Престарелый пассажир не мог прекратить обильное выделение пищеварительных газов

В минувшие выходные рейс Transavia Airlines, летящий из Дубая в Амстердам, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Вены после того, как двое граждан из Голландии пожаловались на сидящего рядом пожилого мужчину, который не переставал выделять газы из организма, несмотря на неоднократные просьбы пассажиров, сообщает ЕНВ со ссылкой на голландское издание De Telegraaf.

Во время полета между ними разгорелся острый спор, который попыталась первоначально урегулировать стюардесса. Однако, ее действия ни к чему не привели, и между сторонами завязалась драка. После этого экипаж пассажирского самолета принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

После приземления в Вене австрийские полицейские зашли на борт самолета с собаками. Вскоре из него были выведены двое пассажиров, завязавших драку, и две женщины – гражданок Голландии марокканского происхождения. Одна из них, 25-летняя Нора Лаххаб, сказала, что причина, по которой их вывели с самолета с сестрой, ей не известна. "Странно, что нам так же пришлось покинуть борт самолета, поскольку мы вообще не знали этих парней. Мы сидели на одном ряду, но ничего такого не делали", - сказала пассажирка.

Однако представитель авиакомпании Transavia заявил, что женщины вели себя некорректно и участвовали в словесной перепалке. Представитель австрийской полиции подтвердил британской газете Mirror, что в этот инцидент был вовлечен "пассажир, страдающий от метеоризма, который не пытался сдерживать себя".

Четверо пассажиров, снятых с рейса авиакомпании Transavia Airlines, вскоре были вынуждены лететь в Амстердам на других самолётах. Судьба пассажира, спровоцировавшего конфликт, неизвестна.

Метки: Transavia, Голландия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Дональд Трамп: ФБР тратит слишком много времени на поиск "российского следа"Дональд Трамп: ФБР тратит слишком много времени на поиск "российского следа"
вчера, 14:10
Американский президент видит в этом причину непредотвращения теракта во Флориде
При крушении самолета в Иране погибли 66 человекПри крушении самолета в Иране погибли 66 человек
18 февраля 2018, 20:10
Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж
Власти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове БоракайВласти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове Боракай
16 февраля 2018, 18:30
Причина решения правительства страны лежит в отсутствии необходимых очистных сооружений

Последние новости

Приморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягодПриморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягод
вчера, 22:20
Депутаты считают, что нерегулируемая добыча дикоросов приводит к замусориванию леса и возникновению пожаров
General Motors закрывает свое предприятие в южнокорейском КунсанеGeneral Motors закрывает свое предприятие в южнокорейском Кунсане
вчера, 21:00
Власти всех уровней страны уже отреагировали на данное решение
На Шикотане появится современный рыбоперерабатывающий заводНа Шикотане появится современный рыбоперерабатывающий завод
вчера, 18:40
Предприятие будет выпускать до 900 тонн обработанной пелагической рыбы в сутки

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+