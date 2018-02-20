В Вене самолет совершил экстренную посадку по причине непрекращающегося метеоризма у пассажира

В минувшие выходные рейс Transavia Airlines, летящий из Дубая в Амстердам, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Вены после того, как двое граждан из Голландии пожаловались на сидящего рядом пожилого мужчину, который не переставал выделять газы из организма, несмотря на неоднократные просьбы пассажиров, сообщает ЕНВ со ссылкой на голландское издание De Telegraaf.

Во время полета между ними разгорелся острый спор, который попыталась первоначально урегулировать стюардесса. Однако, ее действия ни к чему не привели, и между сторонами завязалась драка. После этого экипаж пассажирского самолета принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

После приземления в Вене австрийские полицейские зашли на борт самолета с собаками. Вскоре из него были выведены двое пассажиров, завязавших драку, и две женщины – гражданок Голландии марокканского происхождения. Одна из них, 25-летняя Нора Лаххаб, сказала, что причина, по которой их вывели с самолета с сестрой, ей не известна. "Странно, что нам так же пришлось покинуть борт самолета, поскольку мы вообще не знали этих парней. Мы сидели на одном ряду, но ничего такого не делали", - сказала пассажирка.

Однако представитель авиакомпании Transavia заявил, что женщины вели себя некорректно и участвовали в словесной перепалке. Представитель австрийской полиции подтвердил британской газете Mirror, что в этот инцидент был вовлечен "пассажир, страдающий от метеоризма, который не пытался сдерживать себя".

Четверо пассажиров, снятых с рейса авиакомпании Transavia Airlines, вскоре были вынуждены лететь в Амстердам на других самолётах. Судьба пассажира, спровоцировавшего конфликт, неизвестна.