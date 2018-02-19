Почта России и Приморский центр занятости населения приглашают на ярмарку вакансий

21 февраля во Владивостоке вниманию соискателей будет представлена информация о крупнейшем работодателе, инфраструктуре и вакантных местах предприятия. В ходе встречи работники Почты России расскажут о профессиях, которые они представляют, и проведут экскурсию по старейшему отделению почтовой связи, сообщает ЕНВ.

"Почта России готова принять на работу в краевом центре более 80 новых сотрудников: специалистов, администраторов, начальников отделений, операторов почтовой связи и почтальонов. Мы приглашаем всех, кто желает найти стабильную работу и готов строить карьеру в отрасли почтовой связи", – отметила заместитель директора по персоналу Приморского филиала Почты России Наталья Вахнина.

В планах федерального оператора развитие почтового сервиса для компаний дистанционной торговли и их получателей, расширение возможностей для клиентов с помощью новых форматов работы почтовых отделений.

Для работников действует система льгот и гарантий, которая базируется на Коллективном договоре Почты России. Социальные программы предусматривают дополнительное страхование работников и членов семьи, компенсацию стоимости путевок летнего оздоровления детей и санаторного лечения, негосударственное пенсионное обеспечение.

Начало ярмарки вакансий в 10:00 часов 21 февраля 2018 года по адресу: Владивосток, ул. Светланская, д.41 а (клуб работников почтовой связи).