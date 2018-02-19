Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг

Ведущий политолог Дальнего Востока рассказал об особенностях президентской избирательной кампании 2018 года
Меньше месяца осталось до проведения президентских выборов, на которых более 110 миллионов избирателей определят руководителя страны на следующие шесть лет. О позициях основных кандидатов предвыборной гонки и характере проходящей электоральной кампании рассказал ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, сообщает ЕНВ.
Чем примечательна президентская избирательная кампания-2018? Отличается ли она сущностно чем-нибудь от выборов 2012 года?
Несмотря на тот факт, что и в этом году и шесть лет назад фаворитом на выборах был один и тот же кандидат – ныне действующий глава государства Владимир Путин, кампания 2018 года все же отличается от голосования за президента в 2012-м. Во-первых, впервые участие в избирательной кампании не принимает главный оппонент действующей власти последних двадцати лет – Геннадий Зюганов. "Коммунисты" сделали ставку на кандидата, который в настоящий момент уже достаточно раскручен на просторах рунета. Однако, исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенные в последние два месяца показывают, что рейтинги Грудинина, по крайней мере, на Дальнем Востоке, не такие высокие, более того у него есть существенный антирейтинг, связанный с имущественным положением "кандидата от левых сил". Резюмируя данный пункт, отмечу: не факт, что ставка на него со стороны КПРФ сыграет. Во-вторых, нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущей тем, что в штаб Путина пришло большое количество технологов, которые, по-видимому, имеют зарубежный опыт проведения выборов. Сделано это с целью превратить национальные выборы в некое шоу, и на фоне него достичь искомых результатов – высокой поддержи действующего лидера страны и высокой явки избирателей на участки 18 марта.
На позапрошлой неделе закончился этап регистрации кандидатов в президенты России. В избирательном бюллетене в день голосования будут значиться 8 фамилий, удивлены ли результатами?
Нет, не удивлен, поскольку Центральная избирательная комиссия РФ уже не первый год говорит о необходимости проведения открытых выборов, о демократизации всего избирательного процесса. Посыл в предыдущие годы был таков: необходимо, чтобы на выборы выдвигался каждый, кто хочет, может и имеет право, но только важно правильно заполнить всю необходимую документацию согласно законодательству РФ о выборах.
Владимир Путин впервые идет на выборы как самовыдвиженец, почему?
Считаю, что выдвижение Путина в качестве независимого кандидата – это ненужный шаг и, в этом смысле, ошибка технологов, которые на него работают. Заблуждение состоит в том, что "независимость" Путина от какой-то одной политической силы делает его "народным" кандидатом. Если мы вспомним революционный 1917 год, то тогда массы не хотели свержения императора, им был не до него, не до красного флага и коммунизма, они хотели спокойно жить и работать. После того, как к власти пришли "коммунисты", состоялась попытка навязать обществу мнение о том, что политика важна для человека, и каждый в ней должен разбираться. Нет, простому человеку не важно, что происходит в "космосе", ему важно, что происходит у него дома, что у него на столе есть еда, что он спокойно может заправить машину бензином не по 45 рублей за литр, а хотя бы по 30.
Поэтому "важность" самовыдвижения Путину навязана ему со стороны. Считаю, что акцент избирательной кампании президента нужно было делать не на его "независимости" и статусе общенационального лидера, а на реализации декларируемой в стране политики. В настоящий момент на повестку действующая власть поставила вопросы по спасению и защите России, удержанию политического курса. Так, надо брать и действовать – только "сильная рука", она была нужна и сто, и 25 лет назад, нужна и сейчас. Власть должна не просто следить, что происходит в стране "по бумажкам", а сама ездить и смотреть, что происходит, реально знать ситуацию из общения с людьми, а не с запуганными спикерами, у которых заранее подготовлены вопросы и речи.
Зачем КПРФ понадобилась новая фигура в лице Грудинина?
Вопрос о смене лидеров в оппозиционных партиях в нашей стране стоит давно. Так, во многих непарламентских партиях уже давно произошли соответствующие изменения и реорганизация самих организаций, некоторые из которых даже поменяли названия и официальный курс. В КПРФ вопрос о смене лидера серьезно обсуждается уже не менее пяти лет. Немалую роль в этом играет "красный электорат", представители которого все чаще говорят о том, что их преданное голосование за "коммунистов" является бессмысленным, поскольку результатов партия не показывает и победить не может. Поэтому данное решение было продиктовано реальной необходимостью обновления руководящей элиты КПРФ в соответствии с запросом избирателей.
Рейтинги Путина и Жириновского выросли за последние 6 лет, скажется ли это на их результатах на предстоящих выборах по сравнению с итогами голосования 2012 года?
Рейтинги Владимира Путина действительно достаточно высоки, что подтверждается социологическими исследованиями ЦСИ "Чёрный куб" последних четырех лет. Однако, эти рейтинги нужны лишь для политологов, чтобы приступить к планированию избирательной кампании своего кандидата. Проблема заключается в том, что люди готовы поддерживать и действующую власть, и недействующую власть, и возможную власть, только с избирателями в последнее время почти никто не хочет работать. В частности, за последние годы существенно снизился уровень прямых контактов кандидатов и действующих представителей власти с простыми гражданами. Многие думают, что обеспечить поддержку можно, развесив лица кандидатов на уличных баннерах. В то же время, не стоит забывать, что у людей сейчас много проблем на территории Российской Федерации, которые связаны и с действующей, и недействующей, и бездействующей властью. Для нашего региона актуальны проблемы вырубки леса, перевалки угля, низкого уровня привлечения инвестиций, спорных политических решений, роста цен на продовольствие и бензин и т. д. Не стоит забывать, что у людей есть глаза и "обоняние" – мы же все чувствуем и считываем, поэтому сегодня много недовольных властью.
Рейтинги Владимира Жириновского также за последнее время выросли. Потому, если Жириновский проиграет Грудинину – это будет "крахом" для ЛДПР и, в то же время, сигналом тому, что обновлять пора и руководство "либерал-демократов". В то же время, мы не можем сказать, что Павел Грудинин – это обновление для КПРФ, в нем нет молодости, он не ставит цели развития новых технологий в стране, что, как уже сегодня понятно, является будущим трендом развития, в том числе, политики. На примере Грудинина мы в очередной раз видим, что бизнес идет во власть, и веры в то, что бизнес способен хоть как-то помогать обычным гражданам, у меня лично нет.
Зачем на выборах-2018 разыгрывалась тема "женщины в политике"? Как стоит относиться к выдвижению Ксении Собчак?
К выдвижению Ксении Собчак на пост президента РФ следует относиться так же, как к участию неких русских хакеров в якобы подтасовке результатов выборов президента США в 2016 году. Безусловно, это шоу и одна из "заставок" избирательной кампании 2018 года. На самом деле, никаких проблем с выдвижением Собчак нет, она старается зарабатывать на кампании деньги, рейтинги на Западе. В ее команде очень хорошие помощники, которые довольно неплохо ее раскрутили как политическую фигуру, правда, настолько, насколько это было в принципе возможно. Во многом здесь дело в сохраняющихся патриархальных традициях нашего общества, поэтому ни одна женщина-политик федерального уровня в России в настоящее время не является весомым оппонентом своим коллегам-мужчинам.
Ваши прогнозы по поводу будущих результатов.
Если говорить в целом, прогноз очень простой: победит Владимир Путин. Интрига остается лишь в том, сможет ли он набрать 70% голосов, или, как сказал мой знакомый вице-губернатор в одном из российских регионов, смогут ли они "нарисовать" этот результат. Вопрос хороший – если смогут, то молодцы (смеется).
Метки: выборы, Грудинин, Жириновский, Коломейцев, президент, Путин, Собчак, технологи