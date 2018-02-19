Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг

Меньше месяца осталось до проведения президентских выборов, на которых более 110 миллионов избирателей определят руководителя страны на следующие шесть лет. О позициях основных кандидатов предвыборной гонки и характере проходящей электоральной кампании рассказал ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, сообщает ЕНВ.

Чем примечательна президентская избирательная кампания-2018? Отличается ли она сущностно чем-нибудь от выборов 2012 года?

Несмотря на тот факт, что и в этом году и шесть лет назад фаворитом на выборах был один и тот же кандидат – ныне действующий глава государства Владимир Путин, кампания 2018 года все же отличается от голосования за президента в 2012-м. Во-первых, впервые участие в избирательной кампании не принимает главный оппонент действующей власти последних двадцати лет – Геннадий Зюганов. "Коммунисты" сделали ставку на кандидата, который в настоящий момент уже достаточно раскручен на просторах рунета. Однако, исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", проведенные в последние два месяца показывают, что рейтинги Грудинина, по крайней мере, на Дальнем Востоке, не такие высокие, более того у него есть существенный антирейтинг, связанный с имущественным положением "кандидата от левых сил". Резюмируя данный пункт, отмечу: не факт, что ставка на него со стороны КПРФ сыграет. Во-вторых, нынешняя избирательная кампания отличается от предыдущей тем, что в штаб Путина пришло большое количество технологов, которые, по-видимому, имеют зарубежный опыт проведения выборов. Сделано это с целью превратить национальные выборы в некое шоу, и на фоне него достичь искомых результатов – высокой поддержи действующего лидера страны и высокой явки избирателей на участки 18 марта.

На позапрошлой неделе закончился этап регистрации кандидатов в президенты России. В избирательном бюллетене в день голосования будут значиться 8 фамилий, удивлены ли результатами?

Нет, не удивлен, поскольку Центральная избирательная комиссия РФ уже не первый год говорит о необходимости проведения открытых выборов, о демократизации всего избирательного процесса. Посыл в предыдущие годы был таков: необходимо, чтобы на выборы выдвигался каждый, кто хочет, может и имеет право, но только важно правильно заполнить всю необходимую документацию согласно законодательству РФ о выборах.

Владимир Путин впервые идет на выборы как самовыдвиженец, почему?

Считаю, что выдвижение Путина в качестве независимого кандидата – это ненужный шаг и, в этом смысле, ошибка технологов, которые на него работают. Заблуждение состоит в том, что "независимость" Путина от какой-то одной политической силы делает его "народным" кандидатом. Если мы вспомним революционный 1917 год, то тогда массы не хотели свержения императора, им был не до него, не до красного флага и коммунизма, они хотели спокойно жить и работать. После того, как к власти пришли "коммунисты", состоялась попытка навязать обществу мнение о том, что политика важна для человека, и каждый в ней должен разбираться. Нет, простому человеку не важно, что происходит в "космосе", ему важно, что происходит у него дома, что у него на столе есть еда, что он спокойно может заправить машину бензином не по 45 рублей за литр, а хотя бы по 30.

Поэтому "важность" самовыдвижения Путину навязана ему со стороны. Считаю, что акцент избирательной кампании президента нужно было делать не на его "независимости" и статусе общенационального лидера, а на реализации декларируемой в стране политики. В настоящий момент на повестку действующая власть поставила вопросы по спасению и защите России, удержанию политического курса. Так, надо брать и действовать – только "сильная рука", она была нужна и сто, и 25 лет назад, нужна и сейчас. Власть должна не просто следить, что происходит в стране "по бумажкам", а сама ездить и смотреть, что происходит, реально знать ситуацию из общения с людьми, а не с запуганными спикерами, у которых заранее подготовлены вопросы и речи.

Зачем КПРФ понадобилась новая фигура в лице Грудинина?

Вопрос о смене лидеров в оппозиционных партиях в нашей стране стоит давно. Так, во многих непарламентских партиях уже давно произошли соответствующие изменения и реорганизация самих организаций, некоторые из которых даже поменяли названия и официальный курс. В КПРФ вопрос о смене лидера серьезно обсуждается уже не менее пяти лет. Немалую роль в этом играет "красный электорат", представители которого все чаще говорят о том, что их преданное голосование за "коммунистов" является бессмысленным, поскольку результатов партия не показывает и победить не может. Поэтому данное решение было продиктовано реальной необходимостью обновления руководящей элиты КПРФ в соответствии с запросом избирателей.

Рейтинги Путина и Жириновского выросли за последние 6 лет, скажется ли это на их результатах на предстоящих выборах по сравнению с итогами голосования 2012 года?

Рейтинги Владимира Путина действительно достаточно высоки, что подтверждается социологическими исследованиями ЦСИ "Чёрный куб" последних четырех лет. Однако, эти рейтинги нужны лишь для политологов, чтобы приступить к планированию избирательной кампании своего кандидата. Проблема заключается в том, что люди готовы поддерживать и действующую власть, и недействующую власть, и возможную власть, только с избирателями в последнее время почти никто не хочет работать. В частности, за последние годы существенно снизился уровень прямых контактов кандидатов и действующих представителей власти с простыми гражданами. Многие думают, что обеспечить поддержку можно, развесив лица кандидатов на уличных баннерах. В то же время, не стоит забывать, что у людей сейчас много проблем на территории Российской Федерации, которые связаны и с действующей, и недействующей, и бездействующей властью. Для нашего региона актуальны проблемы вырубки леса, перевалки угля, низкого уровня привлечения инвестиций, спорных политических решений, роста цен на продовольствие и бензин и т. д. Не стоит забывать, что у людей есть глаза и "обоняние" – мы же все чувствуем и считываем, поэтому сегодня много недовольных властью.

Рейтинги Владимира Жириновского также за последнее время выросли. Потому, если Жириновский проиграет Грудинину – это будет "крахом" для ЛДПР и, в то же время, сигналом тому, что обновлять пора и руководство "либерал-демократов". В то же время, мы не можем сказать, что Павел Грудинин – это обновление для КПРФ, в нем нет молодости, он не ставит цели развития новых технологий в стране, что, как уже сегодня понятно, является будущим трендом развития, в том числе, политики. На примере Грудинина мы в очередной раз видим, что бизнес идет во власть, и веры в то, что бизнес способен хоть как-то помогать обычным гражданам, у меня лично нет.

Зачем на выборах-2018 разыгрывалась тема "женщины в политике"? Как стоит относиться к выдвижению Ксении Собчак?

К выдвижению Ксении Собчак на пост президента РФ следует относиться так же, как к участию неких русских хакеров в якобы подтасовке результатов выборов президента США в 2016 году. Безусловно, это шоу и одна из "заставок" избирательной кампании 2018 года. На самом деле, никаких проблем с выдвижением Собчак нет, она старается зарабатывать на кампании деньги, рейтинги на Западе. В ее команде очень хорошие помощники, которые довольно неплохо ее раскрутили как политическую фигуру, правда, настолько, насколько это было в принципе возможно. Во многом здесь дело в сохраняющихся патриархальных традициях нашего общества, поэтому ни одна женщина-политик федерального уровня в России в настоящее время не является весомым оппонентом своим коллегам-мужчинам.

Ваши прогнозы по поводу будущих результатов.

Если говорить в целом, прогноз очень простой: победит Владимир Путин. Интрига остается лишь в том, сможет ли он набрать 70% голосов, или, как сказал мой знакомый вице-губернатор в одном из российских регионов, смогут ли они "нарисовать" этот результат. Вопрос хороший – если смогут, то молодцы (смеется).