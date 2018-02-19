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В мире

18 февраля 2018, 20:10
При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж

В результате крушения самолета в Иране погибли 66 человек. Посольство РФ пытается выяснить, были ли россияне на борту, сообщает ЕНВ.

По данным PressTV, потерпевший крушение самолёт Aseman Airlines врезался в гору Дена. В настоящее время продолжаются поиски судна.

Самолет ATR 72-500 выполнял рейс из Тегерана в Ясудж - столицу одной из центральных провинций страны. Он пропал с радаров вскоре после вылета из столицы.

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщил, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

Первоначально поступали сообщения о неблагоприятных погодных условиях в районе катастрофы. Но нельзя исключать и отказ техники. Точных данных о возрасте и техническом состоянии самолета не представлено.

C начала эксплуатации ATR 72 были потеряны 27 самолетов этого типа, из них 10 - в катастрофах, приведших к гибели 332 человек, напоминает ТАСС.

2 апреля 2012 года пассажирский самолет ATR 72-201 (регистрационный номер VP-BYZ) российской авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс 120 по маршруту Тюмень - Сургут, потерпел крушение после взлета из тюменского аэропорта "Рощино". Погибли 33 человека из 43 находившихся на борту. Причиной катастрофы стала потеря управляемости из-за обледенения.

Три последние по времени катастрофы произошли в Юго-Восточной Азии.

16 октября 2013 года ATR 72-600 (регистрационный номер DPL-34233) лаосской авиакомпании Lao Airlines, выполнявший рейс 301 по маршруту Вьентьян - Паксе (Лаос), в тяжелых метеоусловиях при заходе на посадку упал в реку Меконг. Погибли все 49 человек на борту.

23 июля 2014 года пассажирский самолет ATR 72-500 (регистрационный номер B-22810) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший рейс 222 по маршруту Гаосюн - Магун (Тайвань), при повторном заходе на посадку в условиях штормовой погоды врезался в жилые дома. Из находившихся на борту 58 человек погибли 48, десять человек были госпитализированы. Катастрофа произошла из-за ошибки экипажа, а также несоблюдения перевозчиком требований безопасности полетов.

4 февраля 2015 года пассажирский самолет ATR 72-600 (регистрационный номер B-22816) тайваньской авиакомпании TransAsia Airways, выполнявший внутренний рейс 235 по маршруту Тайбэй - Цзиньмэнь, вскоре после взлета прекратил набор высоты, резко снизился с креном на левое крыло, задел ограждение автомобильной эстакады и упал в реку Цзилун в окрестностях Тайбэя. На борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 43 человека, ранения получили 17, в том числе двое пассажиров такси, которое ехало по эстакаде. Причинами катастрофы стали отказ двигателя и действия экипажа, который по ошибке отключил работавший второй двигатель.

Метки: Иран, катострофа

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