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Общество

17 февраля 2018, 17:10
В Приморье вынесен приговор за незаконную охоту в нацпарке "Земля леопарда"

В Приморье вынесен приговор за незаконную охоту в нацпарке "Земля леопарда"

Один из преступников приговорен к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второй браконьер получил год лишения свободы условно

Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор двум жителям посёлка Барабаш за охоту на территории национального парка "Земля леопарда", сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

"Хасанским районным судом Приморского края вынесен приговор двум жителям поселка Барабаш, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что обвиняемые, находясь на территории национального парка "Земля леопарда", раскидали приманку и расположились на позициях для стрельбы, но были задержаны сотрудниками службы охраны национального парка, не успев нанести вред природе. Нарушителей доставили в районный отдел полиции, где признались в намерениях поохотиться.

Следствие провело экспертизу холодного и огнестрельного оружия, изъятого у задержанных.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"  (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Напомним, на территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком южно-уссурийской тайги. Главная ее гордость – это дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете.

Суд приговорил одного из них к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год (условно).

Национальный парк "Земля леопарда" расположен в юго-западной части Приморского края. Эта охраняемая природная территория – последний рубеж для дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Это самый северный подвид леопарда и единственный, научившийся жить и охотиться в снегах. Это самый миролюбивый из всех леопардов, единственный, кто никогда не нападает на человека. Люди же и сегодня остаются смертельной угрозой для редчайшей кошки, вторгаясь в дом леопарда с ружьем, огнем и топором, совершая охоту на копытных животных (олени, косули), которые являются основой кормовой базы редкой кошки. По данным последнего учета, в России обитает около 70 дальневосточных леопардов.

Метки: Земля леопарда, охота

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