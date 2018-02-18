В Приморье вынесен приговор за незаконную охоту в нацпарке "Земля леопарда"

Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор двум жителям посёлка Барабаш за охоту на территории национального парка "Земля леопарда", сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

"Хасанским районным судом Приморского края вынесен приговор двум жителям поселка Барабаш, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что обвиняемые, находясь на территории национального парка "Земля леопарда", раскидали приманку и расположились на позициях для стрельбы, но были задержаны сотрудниками службы охраны национального парка, не успев нанести вред природе. Нарушителей доставили в районный отдел полиции, где признались в намерениях поохотиться.

Следствие провело экспертизу холодного и огнестрельного оружия, изъятого у задержанных.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Напомним, на территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком южно-уссурийской тайги. Главная ее гордость – это дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете.

Суд приговорил одного из них к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год (условно).