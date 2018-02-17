Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

16 февраля 2018, 20:30
Дмитрий Медведев призвал перераспределить полномочия между Центром и регионами

Дмитрий Медведев призвал перераспределить полномочия между Центром и регионами

Необходимо почистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, устаревших норм

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами в рамках инвестиционного форума в Сочи поручил главам регионов разработать предложения по перераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и федеральной властью, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт партии "Единая Россия".

Губернаторам необходимо оперативно подготовить законодательные предложения по распределению полномочий между федеральным центром и регионами.

"Нужно оперативно подготовить предложения по изменению законодательства по распределению полномочий между федеральным Центром и регионами. Такое поручение по итогам нашей с вами встречи я обязательно дам", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что этот вопрос нужно обсудить и с руководителями регионов на площадке правительственной комиссии по региональному развитию. "Необходимо почистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, а подчас просто устаревших норм", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава Правительства РФ выразил мнение, что регионы должны сами устанавливать требования к исполнению собственной базы полномочий. Там же, где необходимо ввести единые для всей страны правила исполнения полномочий, нужно найти сбалансированный вариант, который будет устраивать как федеральный центр, так и регионы.

В целом Медведев назвал застарелой проблему распределения федеральных, региональных и местных полномочий. "Последние несколько десятилетий мы только и занимаемся переупаковкой этих самых полномочий и пока не пришли к какой-то оптимальной модели, если она, конечно, достижима", - отметил глава Правительства.

Дмитрий Медведев также напомнил, что в 2017 году была проведена реструктуризация задолженности по кредитам для 73 регионов там, где долговая нагрузка наиболее чувствительная. "Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, в определенных условиях - даже до 12 лет. В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей. Для регионов это серьезных финансовый ресурс", - заключил премьер-министр.

Метки: полномочия, Правиткльство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с СахалинаВиталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина
15 февраля 2018, 15:40 1
Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока
В Госдуме предложили разработать избирательный кодекс страныВ Госдуме предложили разработать избирательный кодекс страны
15 февраля 2018, 15:00
Все законы о выборах предлагают свести в единый свод правил
МИД, МВД, Минздрав, Минкульт, ФСБ, СВР и Роспотребнадзор упорядочат въезд иностранных граждан в РФМИД, МВД, Минздрав, Минкульт, ФСБ, СВР и Роспотребнадзор упорядочат въезд иностранных граждан в РФ
14 февраля 2018, 14:00
Совместным приказом будет создана Межведомственная комиссия по упорядочению въезда и пребывания иностранных граждан

Последние новости

Apple создаст новые приложения для своих устройствApple создаст новые приложения для своих устройств
вчера, 19:40
Ближайшие обновления Apple будут разработаны под конкретные новые функции "операционки"
Власти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове БоракайВласти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове Боракай
вчера, 18:30
Причина решения правительства страны лежит в отсутствии необходимых очистных сооружений
В Китае наступил Новый годВ Китае наступил Новый год
вчера, 17:40
О китайском гороскопе, новогодних традициях, легендах и суевериях – в материале ЕНВ

От первого лица

Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.02.2018 14:30
Во Владивостоке стоимость дальневосточной нерки в оптовых ценах выше, чем в Японии 1
07.02.2018 16:10
Бывший директор "Приморской краевой аптеки" приговорен к двум годам за растрату 144 млн рублей 1
15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+