Дмитрий Медведев призвал перераспределить полномочия между Центром и регионами

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами в рамках инвестиционного форума в Сочи поручил главам регионов разработать предложения по перераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и федеральной властью, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт партии "Единая Россия".

Губернаторам необходимо оперативно подготовить законодательные предложения по распределению полномочий между федеральным центром и регионами.

"Нужно оперативно подготовить предложения по изменению законодательства по распределению полномочий между федеральным Центром и регионами. Такое поручение по итогам нашей с вами встречи я обязательно дам", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что этот вопрос нужно обсудить и с руководителями регионов на площадке правительственной комиссии по региональному развитию. "Необходимо почистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, а подчас просто устаревших норм", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава Правительства РФ выразил мнение, что регионы должны сами устанавливать требования к исполнению собственной базы полномочий. Там же, где необходимо ввести единые для всей страны правила исполнения полномочий, нужно найти сбалансированный вариант, который будет устраивать как федеральный центр, так и регионы.

В целом Медведев назвал застарелой проблему распределения федеральных, региональных и местных полномочий. "Последние несколько десятилетий мы только и занимаемся переупаковкой этих самых полномочий и пока не пришли к какой-то оптимальной модели, если она, конечно, достижима", - отметил глава Правительства.

Дмитрий Медведев также напомнил, что в 2017 году была проведена реструктуризация задолженности по кредитам для 73 регионов там, где долговая нагрузка наиболее чувствительная. "Срок возврата кредитов продлен до 7 лет, в определенных условиях - даже до 12 лет. В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 млрд рублей. Для регионов это серьезных финансовый ресурс", - заключил премьер-министр.