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Общество

16 февраля 2018, 19:40
Apple создаст новые приложения для своих устройств

Apple создаст новые приложения для своих устройств

Ближайшие обновления Apple будут разработаны под конкретные новые функции "операционки"

Ежегодное обновление программного обеспечения от Apple состоится осенью этого года. Американская компания предложит своим пользователям множество новых функций, например, идентификацию приложений на iPhone, iPad и Mac, а также инструмент Digital Health, который поможет родителям узнать, сколько времени их дети смотрят на экран гаджета. Также для iPhone X выйдут новые "анимоджи", сообщает ЕНВ.

Отметим, что в этом году компания Apple не представит своим пользователям обновленный интерфейс и обновленное приложение Photos. Эти нововведения были отложены, поскольку в Apple Inc. пришли к выводу, что компании необходимо обновление самих продуктов операционной системы. По словам источников агентства Bloomberg, корпорация в этом году пойдёт по пути обновления своих приложений.

Источники Bloomberg сообщили о том, что старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги изложил данную стратегию в прошлом месяце. Теперь у его команды большое количество времени, чтобы поработать над новыми функциями и сосредоточиться на усовершенствовании приложений Apple. В самой корпорации пока что данную информацию никак не комментируют.

Как заявили источники информагентства, новый подход Apple к обновлению своей операционной системы продиктован негативными отзывами о работе устройств со стороны клиентов. В частности, в самой компании признают, что некоторые программные продукты Apple стали крайне подвержены разного рода ошибкам. В последние месяцы пользователи жаловались на то, что неисправно работает SMS-мессенджер, а новинка компании, iPhone X, принимает входящие телефонные звонки с опозданием. Кроме того, работа "десятки" характеризуется частыми сбоями приложений. Напомним, ранее компания объясняла эти ошибки "спешкой" перед выпуском новых моделей смартфонов.

Как пишет Bloomberg, решение дать разработчикам Apple больше времени на работу с программным обеспечением iOS является переломным моментом в деятельности всей компании. Ранее, в течение многих лет специалисты Apple старались выпустить как можно больше моделей устройств, при этом, делая несущественные обновления в их функционале.

Первые обновления после принятия новой стратегии развития появится осенью 2018 года, когда будут выпущены новые версии iOS для iPhone и iPad. Популярное приложение Animojis получит новых персонажей и более удобное навигационное меню. Face ID станет доступным и для iPad. Также Apple планирует интегрировать Animojis в FaceTime, позволяя людям ставить виртуальные лица поверх себя в ходе совершения видеозвонков.  Правда, как отмечают источники Bloomberg, в компании изучают возможность использования данной технологии в FaceTime, поэтому не факт, что обновленные видеозвонки у Apple появятся в этом году.

Также в планах на этот год переработать версии приложений отслеживания акций Apple и Do Not Disturb. Последняя дает возможность пользователям автоматически отклонять телефонные звонки и уведомления. Компания Apple также работает над тем, чтобы более глубоко интегрировать Siri в поисковую систему iPhone, перепроектировать интерфейс, используемый для импорта фотографий в iPad и дать возможность нескольким людям сразу играть в игры с дополненной реальностью.

Для того, чтобы сама "операционка" Apple смогла значительно обновиться, пользователям придется ждать 2019 года. К этому времени, по информации источников зарубежного издания, появится функция, позволяющая запускать несколько окон в одном приложении и переключать их так же, как сегодня это можно делать в браузере Safari. В этом же году должно появится приложение Apple Pencil, а также возможность отключать уведомления от определенных адресатов в почтовом мессенджере. 

Метки: Apple, iOS, iPad, iPhone, обновление, приложение

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