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В мире

16 февраля 2018, 18:30
Власти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове Боракай

Власти Филиппин могут закрыть более 50 организаций на курортном острове Боракай

Причина решения правительства страны лежит в отсутствии необходимых очистных сооружений

51 организация, работающая на филиппинском курортном острове Боракай, могут в ближайшее время оказаться закрытыми после того, как министерством окружающей среды и природных ресурсов было установлено, что они не выполнили требования закона об исполльзовании очистных сооружений в своей деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Ровно неделю назад президент страны Родриго Дутерте лично обратил внимание на плачевное экологическое состояние острова. В своей речи он сравнил Боракай с выгребной ямой. Президент пригрозил закрыть остров от въезда туриста вообще, если проблема с загрязнениями не будет решена.  

Во вторник 51 организация на острове получила уведомление о том, что они нарушают экологические нормы по состоянию выбрасываемой воды. В тот же день министр экологии Рой Чимату сказал, что хотя 50-60% всех учреждений на Боракае соответствуют требованию закона, "все остальные направляют свои трубы в каналы и реки, которые имеют выход в открытое море". Рой Чимату добавил, что уведомления о нарушениях будут выписаны тем организациям острова, на которых в нарушение закона не были установлены очистные сооружения. "Мы дадим этим учреждениям от трех до пяти дней на ответ. В противном случае, мы сократим объемы подачи воды для них", - заявил он.

По словам министра, учреждениям дадут два месяца, чтобы подключиться к иным очистным сооружениям или установить собственные. "В противном случае, мы их закроем", - сказал Рой Чимату.

В одном из роскошных отелей острова, среди посетителей которого, в основном китайские и корейские граждане, сообщили, что на этой неделе, после высказываний Дутерте произошла частичная отмена брони со стороны клиентов. Отметим, что в отелях Боракая на этой неделе все должно было быть "битком", поскольку накануне прошло празднование китайского Нового года.

Региональные власти поспешили заверить туристов о том, что качество воды на Боракае соответствует приемлемым стандартам, в особенности, для занятий плаванием и водными видами спорта. В докладе Управления экологического менеджмента окружающей среды Западных Висай (регион Филиппин, которому принадлежит остров, - прим. ред.) говорится, что вода в зонах купания на Боракае безопасна для плавания и занятия водными видами спорта. Более того, было отмечено, что уровень чистоты воды даже увеличился по сравнению с 2012 годом. Данное заявление было сделано на основе ежемесячных наблюдений за показателями качества воды на 15 станциях острова, 8 из которых находятся в зонах купания. Образцы брались в 100 метрах от береговой линии. "Вода безопасна для купания, но нам нужно решать более серьезные проблемы", - прокомментировал ситуацию региональный министр экологии Джим Сампулна.

Бизнес-сообщество острова в целом согласно со сроками установки очистных сооружений. Однако, местный бизнес не поддержал возможное закрытие острова для туристов. Туротрасль Боракая насчитывает более тысячи рабочих мест в отелях,  ресторанах и иных фирмах. "Закрытие острова – это не решение проблем, которые уже давно существуют, – согласны с мнением предпринимателей в представительстве филиппинской Торгово-промышленной палаты на Боракае. – Нам нужно больше предпринять больше усилий, чтобы реализовать требования законов", - подчеркнули в ведомстве. При этом, предприниматели, столкнувшиеся с предписанием министерства, уже заявили о том, что над решением этой проблемы должны работать не только те организации, которые не отвечают требованиям закона, но и остальная часть бизнеса, а также власти.

Метки: Боракай, вода, запрет, туризм, Филиппины, экология

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