В Китае наступил новый год

В ночь на 16 февраля жители Китая встретили Год собаки. Сегодняшний день считается первым днём нового года по восточному календарю. Этот день является очень важным для китайских семей, их дома украшены, а люди готовят вкусные праздничные угощения, сообщает ЕНВ.

Важность китайского Нового года подчеркивается большим количеством традиций и символов, связанных с данным праздником. Наиболее символическое значение имеет красный цвет. В дни праздника в Китае его можно видеть везде. Красный цвет считается благоприятным цветом с древних времен в Китае, потому что считается, что он защищает жителей страны от злых духов. В то же время, есть цвета, которые на Новый год следует избегать – это чёрный и белый, поскольку по китайской традиции они связаны с неудачей.

Как только наступает Новый год, жители Китая запускают фейерверки для того, чтобы отпугнуть злых духов. Важным атрибутом новогоднего празднования в Поднебесной является также танец дракона.

Еда

Подбор блюд на китайский Новый год производится в зависимости от региона, но есть и единые правила для всего Китая. Так, праздничные блюда часто состоят из восьми элементов – счастливого китайского числа.

Рыба считается символом удачи, богатства и изобилия в Китае, причем ее произношение по-китайски похоже на слово "излишества". Существуют даже примета, согласно которой если на Новый год съесть рыбу, то в ближайший год в семье будет достаток.

Длинная и неразрезанная лапша в Китае символизирует долголетие. Часто на новогодний стол китайцы ставят сладкие лепёшки, которые символизируют возможности и процветание. Мандарины же символизируют удачу.

В то же время, существуют блюда, которые по версии китайцев, в первый день Нового года есть не желательно. Речь идет о мясе и рисовой каше.

Также на севере Китая существует традиция в полночь на Новый год есть соленые пельмени. Их форма напоминает старинные китайские слитки, при этом, говорят, что их употребление в канун Нового года увеличивает шансы разбогатеть в предстоящем году. В южном Китае традиционное блюдо новогоднего вечера – это рисовые шарики со сладкой начинкой. Эти круглые и липкие угощения символизируют воссоединение семей.

Куда ходят китайцы во время празднования Нового года?

На Новый год среди китайцев популярными становятся цветочные рынки. Жители Поднебесной покупают цветы и растения для своих домов и дарят их членам семьи. Цветы и растения, подаренные на Новый год, как утверждается, приносят удачу. Самый большой цветочный рынок Гонконга, во время праздников расположенный в парке Виктория у залива Козвей, открывается за пару недель до Нового года. Цветочные рынки обычно посещают целыми семьями. Купить цветы на Новый год для китайцев – все равно что для нас поставить елку дома к первому января.

Жители Гонконга также на Новый год посещают храмы, считается, что это также добавляет некий бонус к удаче. В один из крупнейших храмов города Вонг Тай Син в первые два дня нового года, как правило, приходят тысячи посетителей.

Суеверия

Празднование Нового года сопровождается суевериями, через которые китайцы обеспечивают себе счастье на ближайшие 12 месяцев. Очень важно в последний день уходящего года подмести полы. Причем, во время уборки важно избегать подметания через порог. Символически это означает, что вы, таким образом, как бы отметаете семью.

На юге Китая широко распространено мнение, что листья помело хорошо очищают грязь и изгоняют зло, поэтому сначала эти листья проваривают, а затем добавляют в ванну и принимают ее. Считается, что такая процедура будет способствовать здоровью.

Покупка книг на Новый год не принесёт удачу, поскольку китайское слово созвучно со словом "проигрыш". По той же причине не рекомендуется покупать новые туфли, поскольку это слово звучит как "грубый" на кантонском диалекте и как "зло" – на северокитайском.

Хотя щедрость довольно ценится в Китае во время праздников, некоторые подарки все же также не приветствуются. Например, часы символизируют сокращенную жизнь, зонты – разделение и разлуку, груша звучит как "расщепление", а зеркала привлекают плохих духов.

Важно также держать себя на Новый год в хорошем настроении, потому что слезы, пролитые во время праздников, принесут печаль в жизнь на весь год.

Семейные ценности

Китайский Новый год вызывает самую массовую миграцию людей в мире, поскольку сотни миллионов человек возвращаются в свои родные города для пребывания в кругу семьи. За одним большим столом на китайский Новый год собираются представители нескольких поколений.

Другой важный семейный обычай – дарить красные конверты с так называемыми "деньгами удачи". При дарении подарки должны приниматься обеими руками, и, при этом, важно желать счастья и удачу. Красные конверты обычно дарятся членам семьи и коллегам, причем, большие суммы даются старейшинами и родителями.

Праздничный декор

Китайский Новый год – это подходящее время для того, чтобы украсить свои дом необходимыми украшениями, которые принесут благословение на будущий год.

Красные значки с китайской каллиграфией устанавливаются по обе стороны от входной двери. Зачастую на них можно прочитать стихотворение, в котором описывается приход весны или новогоднее напутствие. Дома и улицы также украшают красными фонарями, сложными красными бумажными украшениями и другими символами удачи.

Кумкватские деревья (кумкваты) – особенно популярное праздничное украшение в Гонконге и соседней провинции Гуандун, поскольку в кантонском диалекте название кустарника сочетает в себе "золото" и "удачу". Удачу и процветание в дом также приносят экзотические для Китая цветы, например, орхидеи и пионы. Популярно также дарить на китайский Новый год апельсиновые деревья.

Китайский гороскоп

Про персонажей китайских "Новых годов" в стране сложено немало легенд. Согласно одной из них, Нефритовый император пригласил все животное царство принять участие в соревнованиях по пересечению реки. Именно таким образом правитель решил отпраздновать свой день рождения, вместе с тем, он пообещал, что первые пересекшие финишную прямую 12 животных займут почетное место в китайском календаре.

Порядок, в котором тогда пришли животные, отражает их положение в сегодняшнем китайском гороскопе. Пути, по которым они пересекли реку, отражают характер каждого животного. В свою очередь, этот характер влияет на личностные черты того, кто родился под тем или иным знаком.

Особо интересна история о том, как с заданием императора пытались справиться лучшие на тот момент друзья – кошка и крыса. Они решили пересечь реку на быке. Однако, когда друзья подошли к другому берегу, животные так и не решили, кто взойдет на берег первым. В результате крыса прыгнула первой, а кошка упала в реку. Этот рассказ объясняет боязнь воды у кошек, а также нынешнее расположение кошки и крысы в пищевой цепи.

Что касается символа наступившего года, собаки, то это животное в императорском заезде заняло предпоследнее место, несмотря на потрясающую способность преодолевать водные преграды самостоятельно. Однако, как гласит китайская легенда, собака чрезмерно заигралась в воде, поэтому чуть не лишилась места в национальном гороскопе.