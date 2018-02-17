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Китай

16 февраля 2018, 16:00
Долг США перед Китаем достиг рекордного значения за последние семь лет

Долг США перед Китаем достиг рекордного значения за последние семь лет

В прошлом году Китай увеличил запасы казначейских облигаций США

По данным министерства финансов США, опубликованным в четверг, стоимость китайских облигаций, нот и векселей выросла на 126,5 млрд. долл. США до 1,18 трлн. долл. США в декабре 2017 года. Таким образом, Китай остается крупнейшим держателем американского долга, обгоняя по этому показателю Японию, чьи вложения в американский госдолг упали в декабре до 1,06 трлн. долларов, сообщает ЕНВ.

Власти Китая в прошлом месяце заявляли, что правительство рассматривает возможность замедления или прекращения финансирования госдолга США, поскольку американские ценные бумаги стали менее привлекательными по сравнению с другими активами. Это может усложнить планы правительства США в наращивании объема заимствований для финансирования расширения бюджетных дефицитов.

Угрозы президента США Дональда Трампа по отношению к Китаю вызвали опасения в самой Америке по поводу того, что азиатская страна может использовать американский долг в качестве инструмента воздействия. Зарубежные компании Китая в январе нарастили свой капитал, который увеличился до 3,16 трлн. долл. США. Этому, прежде всего, способствовал сильный рост юаня. Китайская валюта выросла на 2,6 процента по отношению к доллару в 2018 году, после того, как в прошлом году был зафиксирован первый годовой прирост с 2013 года.

Резервы Японии за рубежом, напротив, упали на 22,6 млрд. долл. США в декабре до 1,06 трлн. долл. США, что является самым низким показателем с 2011 года. Американские экономисты не видят ничего хорошего в ослаблении одного из крупнейших держателей американского госдолга, который, к тому же, является стратегическим союзником США.

Покупки гособлигаций США иностранными субъектами в декабре составили 35,1 млрд. долл. США, в то время, как в ноябре 2017 года данный показатель был равен $12,6 млрд. Общий объем продаж корпоративных облигаций составил 1,25 млрд. долл. США по сравнению с 28,7 млрд. долл. месяцем ранее.

Метки: госдолг, Китай, США

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