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Общество

16 февраля 2018, 15:30
"Тур острова Папенберг" в очередной раз пройдет на острове Русском

"Тур острова Папенберг" в очередной раз пройдет на острове Русском

Морское ледовое велоралли стало традиционным для столицы Приморья

В воскресенье, 18 февраля, в бухте Новик острова Русский во Владивостоке пройдет гонка по льду на велосипедах. Мероприятие будет проводиться в пятый раз, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В морском ледовом велоралли "Тур острова Папенберг-2018" могут принять участие все желающие любого возраста. Участникам предстоит преодолеть круг в 23 км по ледовой поверхности на велосипедах.

Также, участники мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по забегу на длинные и короткие дистанции, а также пройти укороченную или основную дистанции на лыжах или коньках. В этом году для участия в гонке ожидается приезд гостей из Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев и из Сахалинской области. Всего зарегистрировано 239 человек.

Метки: велоспорт, ралли, Русский

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