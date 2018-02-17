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Япония

16 февраля 2018, 15:20
Разработчик криптовалюты Ethereum больше не будет редактором кода на GitHub

Разработчик криптовалюты Ethereum больше не будет редактором кода на GitHub

Причиной решения Йоши Хираи является нежелание иметь проблемы с законом

Разработчик Ethereum Йоши Хираи ушел с поста одного из редакторов кода на платформе GitHub. Принимая данное решение, Хираи сослался на то, что не желает стать соучастником возможного преступления, сообщает ЕНВ.

Система EIP 867 определяет метод, который облегчает возврат утерянных средств на платформу GitHub. Говоря о ней, Йоши Хираи отметил: "Некоторые редакторы EIP безответственно относятся к юридическим последствиям данного проекта, но я предупреждал их, и у меня нет возможностей сделать что-то большее, чем предупредить их. Я ухожу с должности редактора EIP".

Озвучив позавчера свое решение, Хираи отметил, что система EIP может нарушать японский закон "О несанкционированном создании учетных записей". Данным актом регулируются случаи компьютерного мошенничества, связанного, в частности, с незаконным вводом данных.

На прошлой неделе Хираи заблокировал EIP 867 из-за её несоответствия "философии Ethereum". Правда, впоследствии разработчик криптовалюты отказался от своих заявлений из-за опасений быть привлеченным к уголовной ответственности.

Йоши Хираи был одним из шести редактором кода на GitHub, имевших право изменения программного обеспечения на платформе. Согласно данным GitHub, Хираи был самым работоспособным редактором. Хираи внёс в систему 5219 изменений – больше, чем все другие редакторы вместе взятые.

Метки: Ethereum, блокчейн, закон, Хираи

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