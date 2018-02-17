Бухгалтер приморской сельхозкомпании отчитывалась за проданные огурцы 1 сорта как за третьесортные

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю выявлен факт присвоения денежных средств бухгалтером сельскохозяйственного предприятия. Оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Установлено, что с января 2015 по октябрь 2017 года злоумышленница, используя свое служебное положение, вносила в товарные накладные на реализацию продукции заведомо ложные сведения. Так, за проданные огурцы первого сорта отчитывалась по цене третьего. Образовавшуюся разницу между фактически полученными от реализации продукции и указанными в бухгалтерских документах денежными средствами подозреваемая обращала в свою пользу. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 6,5 млн. рублей.

Проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители и бухгалтерские документы. Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Деятельность предприятия осуществляется в штатном режиме.