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Общество

16 февраля 2018, 14:30
Бухгалтер приморской сельхозкомпании отчитывалась за проданные огурцы 1 сорта как за третьесортные

Бухгалтер приморской сельхозкомпании отчитывалась за проданные огурцы 1 сорта как за третьесортные

Полученную разницу злоумышленница складывала себе "в карман" на протяжении почти трех лет

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю выявлен факт присвоения денежных средств бухгалтером сельскохозяйственного предприятия. Оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов Росгвардии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Установлено, что с января 2015 по октябрь 2017 года  злоумышленница, используя свое служебное положение, вносила  в товарные накладные на реализацию  продукции заведомо ложные сведения. Так, за проданные огурцы первого сорта отчитывалась по цене третьего. Образовавшуюся разницу  между фактически полученными от реализации  продукции и указанными в бухгалтерских  документах денежными  средствами подозреваемая обращала в свою пользу. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 6,5 млн. рублей.

Проведены обыски,  в ходе которых изъяты электронные носители и бухгалтерские документы. Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью  4 статьи 160 (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Деятельность предприятия осуществляется в штатном режиме.

Метки: бухгалтер, огурцы, присвоение, сельское хозяйство, уголовное дело

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