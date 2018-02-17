Дальневосточные НИИ Росрыболовства подвели итоги своей работы за 2017 год

На отчётной сессии Дальневосточных научно-исследовательских институтов Росрыболовства обсуждены итоги работы за 2017 год. Доклады специалистов касались изучения сырьевой базы, гидробиологии, океанологии, промыслового прогнозирования, рационального использования гидробионтов и аквакультуры, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТИНРО-Центр.

В этом году отчетная сессия научных организаций ассоциации "НТО ТИНРО" прошла в обновленном составе: к ней присоединился новый член – ФГБНУ "Госрыбцентр" – одна из крупнейших научных рыбохозяйственных организаций России. Учреждение занимается исследованиями сырьевых ресурсов водоемов Западной Сибири и Урала.

Специалисты уделили особое внимание оценке состояния и предполагаемой динамике численности региональных популяций промысловых объектов. Также были доклады, посвященные возможностям использования водных биоресурсов и влиянию климатических изменений на экосистемы в масштабе всей северной части Тихого океана. Всего представлено 20 докладов.

Директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк отметил важность объединения усилий институтов в своей работе. "Каждый понимает, что на таком огромном бассейне вести исследования в рамках только одного института невозможно. Большая ценность таких встреч в том, что докладчики и слушатели могут видеть возможности для сотрудничества и для внедрения своих наработок в масштабные совместные проекты", – подчеркнул руководитель ТИНРО-Центра.

Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Игорь Волвенко рассказал о некоторых результатах анализа соотношений представителей различных таксономических, промысловых, технологических и ценовых групп гидробионтов Охотского, Берингова, Японского морей и северной части Тихого океана в целом. В основу исследований легли данные, собранные на акватории около 25 млн кв. км более чем в 450 научных рейсах за 38 лет (в период с 1977-2014 гг.) и обработанные совместно с коллегами из ВНИРО и ИО РАН.

По словам автора, тралами ловятся около 23% видов всей макрофауны Северной Пацифики. Почти 20% видов, попадающих в трал (на дне их доля больше, чем в пелагиали) относятся к непромысловым, а более 50% – к дешевым и очень дешевым. Среди последних оказываются самые массовые в регионе по вылову виды рыб. Лишь 3,3% видов относятся к дорогим и очень дорогим промысловым объектам. Среди них преобладают беспозвоночные: трепанг, креветки и шримсы, крабы и гребешки. Число таких видов возрастает в направлении от северных водоемов к южным.

Пока не используемый резерв рыболовства обследованной акватории составляют 33% видов обнаруженной здесь траловой макрофауны. В основном это мелкие рыбы, кальмары, креветки и донные беспозвоночные, суммарная биомасса которых во много раз больше, чем у всех ныне эксплуатируемых биоресурсов. В то же время, как указывает автор большинство видов здесь являются технологически очень выгодными (выход продукции >0,9 массы сырца), среди пелагических объектов таких больше, чем среди донных.

Касательно самых массовых промысловых видов дальневосточного региона, Игорь Волвенко напомнил, что им свойственны значительные естественные флуктуации запасов. Поэтому устойчивое рыболовство может обеспечить только расширение ассортимента добываемых биоресурсов. В ходе дискуссии Алексей Байталюк отметил, что, опираясь именно на такие масштабные исследования и важные выводы, формировалась Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России, и должен разрабатываться любой другой подобный документ.

Заведующий сектором ТИНРО-Центра Александр Фигуркин выступил с докладом о состоянии океанологических условий в Дальневосточном регионе в начале 21 века. Проводимый многолетний мониторинг показал, что отмечаемое потепление Арктики вносит особенности в функционирование региональных центров действия атмосферы. Наблюдаемые изменения в показателях ледовитости и термического состояния толщи воды до 200 м соответствуют разделению центра Алеутского минимума на азиатский и американский минимумы. Это делает необходимым уже сейчас в прогнозах делать поправку на изменившееся состояние Арктики. Актуальной задачей для океанологов на современном этапе является поиск индикаторов, отражающих суммарное влияние Арктики и Алеутского минимума на условия дальневосточного региона.

В ходе обсуждения специалист подчеркнул, что причиной наблюдаемого потепления является скорее цикличность природных процессов, нежели результатом антропогенного влияния. Поэтому с целью улучшения качества прогнозов необходим непрерывный океанологический мониторинг, считает ученый.

По итогам мероприятия состоялось обсуждение докладов, проделанной работы, а также перспектив развития НТО ТИНРО. Председатель совета директоров ассоциации, директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк сообщил, что, начиная с будущего года формат отчетных сессий будет актуализирован. По словам руководителя ТИНРО-Центра, назрела необходимость в расширении участников мероприятий – целесообразно привлекать специалистов подведомственных Росрыболовству вузов (Дальрыбвтуза, КГТУ и других учебных заведений), представителей Российской академии наук и рыбной промышленности. Кроме того, само взаимодействие между институтами, обмен данными и информацией внутри объединения будет усовершенствовано. Также в планах НТО ТИНРО организация обучающих семинаров, школ рыбохозяйственных исследований, тренингов для повышения квалификации молодых специалистов.

Окончательное решение о формате отчетной сессии в 2019 году и организации работы НТО ТИНРО планируется выработать на Совете директоров ассоциации, проведение которого планируется летом.